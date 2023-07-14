РФ объявила о закрытии консульства Польши в Смоленске. Моравецкий и МИД Польши ответили

Моравецкий: Если в конце концов дойдет до того, что Россия начнет ликвидировать наши представительства, мы ответим тем же Фото: ЕРА

Российское ведомство заявило, что открытие консульства в Смоленске в 2011 году было "жестом доброй воли", а сейчас Москве "представляется избыточным" продолжение работы дипмиссии.

МИД РФ обвинил Польшу во "враждебной политике" в отношении Москвы, "накачивании вооружением о поощрении "преступного киевского режима", озвучил еще несколько пропагандистских тезисов о "разнузданной русофобии" и "поругании священных для каждого российского гражданина памятников", а также возмутился ликвидацией в Польше "советского военно-мемориального наследия" (Reuters объясняет, что имеется ввиду решение Польши снести все памятники красноармейцам).

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя закрытие консульства, сказал, что Варшава регулярно получает информацию об агрессивных дипломатических действиях со стороны России.

"Если в конце концов дойдет до того, что Россия начнет ликвидировать наши представительства, мы ответим тем же", – заявил он на пресс-конференции, цитирует Reuters.

Министерство иностранных дел Польши сообщило, что Краевскому вручили ноту, в которой указано: консульство в Смоленске будет ликвидировано с 31 августа, его задачи будет выполнять посольство в Москве.

Ведомство напомнило, что Смоленск и село Катынь, находящееся в 18 км от него, – места убийства НКВД почти 22 тыс. граждан Польши в 1940 году и Смоленской катастрофы в 2010 году, они имеют особое символическое значение для поляков.

"Решение российских властей является проявлением их все более дерзких попыток фальсифицировать историю и отрицать ответственность за преступления, совершенные российским государством и конкретными гражданами этого государства, известными поименно. Сегодняшние преступления, совершенные в Украине, являются продолжением этой варварской практики. Мы верим, что настанет время, когда Российская Федерация и ее власти наконец-то будут уважать историческую правду и примирятся с собственным прошлым – только в этом случае они перестанут представлять угрозу для всего мира", – добавило министерство.

Консульство осуществляло контроль за местом катастрофы в Смоленске и польским военным кладбищем в Катыни, а также оказывало помощь полякам, приезжавшим посетить мемориалы, говорится в заявлении.

"Кроме того, потомки убитых НКВД советских граждан, похороненных рядом с поляками, благодаря работе польского представительства смогли узнать правду о советских преступлениях и лучше понять историю своей страны, – отметили в МИД Польши. – Решение властей РФ является в высшей степени символическим жестом, но одновременно и очередным недружественным и непонятным актом, направленным на препятствование функционированию польских дипломатических представительств и польских консульских учреждений".

Варшава оставила за собой право на ответные действия, говорится в заявлении.