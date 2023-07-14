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РФ объявила о закрытии консульства Польши в Смоленске. Моравецкий и МИД Польши ответили

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Моравецкий: Если в конце концов дойдет до того, что Россия начнет ликвидировать наши представительства, мы ответим тем же
Моравецкий: Если в конце концов дойдет до того, что Россия начнет ликвидировать наши представительства, мы ответим тем же
Фото: ЕРА

Министерство иностранных дел страны-агрессора России 14 июля вызвало посла Польши Кшиштофа Краевского и уведомило о закрытии польского консульства в Смоленске. Об этом заявила пресс-служба российского МИД.

Российское ведомство заявило, что открытие консульства в Смоленске в 2011 году было "жестом доброй воли", а сейчас Москве "представляется избыточным" продолжение работы дипмиссии. 

МИД РФ обвинил Польшу во "враждебной политике" в отношении Москвы, "накачивании вооружением о поощрении "преступного киевского режима", озвучил еще несколько пропагандистских тезисов о "разнузданной русофобии" и "поругании священных для каждого российского гражданина памятников", а также возмутился ликвидацией в Польше "советского военно-мемориального наследия" (Reuters объясняет, что имеется ввиду решение Польши снести все памятники красноармейцам). 

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя закрытие консульства, сказал, что Варшава регулярно получает информацию об агрессивных дипломатических действиях со стороны России. 

"Если в конце концов дойдет до того, что Россия начнет ликвидировать наши представительства, мы ответим тем же", – заявил он на пресс-конференции, цитирует Reuters. 

Министерство иностранных дел Польши сообщило, что Краевскому вручили ноту, в которой указано: консульство в Смоленске будет ликвидировано с 31 августа, его задачи будет выполнять посольство в Москве. 

Ведомство напомнило, что Смоленск и село Катынь, находящееся в 18 км от него, – места убийства НКВД почти 22 тыс. граждан Польши в 1940 году и Смоленской катастрофы в 2010 году, они имеют особое символическое значение для поляков. 

"Решение российских властей является проявлением их все более дерзких попыток фальсифицировать историю и отрицать ответственность за преступления, совершенные российским государством и конкретными гражданами этого государства, известными поименно. Сегодняшние преступления, совершенные в Украине, являются продолжением этой варварской практики. Мы верим, что настанет время, когда Российская Федерация и ее власти наконец-то будут уважать историческую правду и примирятся с собственным прошлым – только в этом случае они перестанут представлять угрозу для всего мира", – добавило министерство. 

Консульство осуществляло контроль за местом катастрофы в Смоленске и польским военным кладбищем в Катыни, а также оказывало помощь полякам, приезжавшим посетить мемориалы, говорится в заявлении. 

"Кроме того, потомки убитых НКВД советских граждан, похороненных рядом с поляками, благодаря работе польского представительства смогли узнать правду о советских преступлениях и лучше понять историю своей страны, – отметили в МИД Польши. – Решение властей РФ является в высшей степени символическим жестом, но одновременно и очередным недружественным и непонятным актом, направленным на препятствование функционированию польских дипломатических представительств и польских консульских учреждений". 

Варшава оставила за собой право на ответные действия, говорится в заявлении. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Польша, Смоленск, кладбище, мемориал, Катынь, НКВД, консульство, Российская Федерация, Матеуш Моравецкий, Смоленская катастрофа
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