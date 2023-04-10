ГОРДОН
 
 
МИР

"Объединяемся в скорби с польским народом". Зеленский почтил память Качиньского и других жертв авиакатастрофы под Смоленском

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Самолет Ту-154, в котором находились Качиньский с супругой и 86 членами правительственной делегации, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года
Самолет Ту-154, в котором находились Качиньский с супругой и 86 членами правительственной делегации, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля в Twitter почтил память бывшего президента Польши Леха Качиньского и других жертв авиакатастрофы под Смоленском.

"Сегодня, в 13-ю годовщину Смоленской катастрофы, мы объединяемся в скорби с польским народом и чтим память президента Польши Леха Качиньского, его жены и всех, кто погиб во имя служения родине. Вечная память!" – написал глава государства.

Контекст:

Самолет Ту-154, в котором находились президент Польши Лех Качиньский с супругой и 86 членами правительственной делегации, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту люди погибли.

По версии страны-агрессора России, авиакатастрофа произошла после требования командующего воздушными силами Польши Анджея Бласика идти на посадку, несмотря на сложные метеоусловия. В Польше эту версию отвергают.

В феврале 2016 года Польша инициировала повторное расследование обстоятельств крушения Ту-154. 

3 апреля 2017 года стало известно, что Польша намерена выдвинуть обвинения в предумышленном провоцировании трагедии под Смоленском двум российским авиадиспетчерам и неизвестному человеку, который находился в башне контроля полетов. Кремль отверг обвинения.

В фильме правительственной подкомиссии Польши по расследованию Смоленской катастрофы, представленном 10 апреля 2017 года, говорилось, что на борту самолета Ту-154 перед столкновением с землей, вероятно, произошел взрыв термобарического заряда. 14 октября 2017 года тогдашний министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что следствие обнаружило момент взрыва на самописце с самолета Качиньского.

В Следкоме РФ заявили, что проверяли версию о взрыве на борту самолета и не нашли подтверждений.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с требованием к России вернуть Польше обломки самолета Ту-154М. Россия отказалась их возвращать

В марте 2019 года издание Sieci написало, что британские эксперты изучили несколько десятков из более чем 200 образцов, предоставленных им прокуратурой Польши в мае 2017 года. Они нашли на образцах следы взрывчатых веществ, в том числе тротила.

Подкомиссия по вопросам повторного расследования Смоленской авиакатастрофы 2010 года считает, что причиной катастрофы стал "акт незаконного вмешательства российской стороны".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Польша, авиакатастрофа, Смоленск, Владимир Зеленский, Лех Качиньский, трагедия, Смоленская катастрофа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео
Янтарный фон, золотые узоры, звезды и матовая текстура. Как выглядит актуальный маникюр в шоколадных тонах
Янтарный фон, золотые узоры, звезды и матовая текстура. Как выглядит актуальный маникюр в шоколадных тонах
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий Актуально
"Догадаться, какие продукты входят в состав, получается не у всех". Яркий и очень вкусный салат "Лисичка"
"Догадаться, какие продукты входят в состав, получается не у всех". Яркий и очень вкусный салат "Лисичка"
"Одна из любимых фотографий". Галкин показал, как Пугачева танцевала в легком платье, приподняв его подол
"Одна из любимых фотографий". Галкин показал, как Пугачева танцевала в легком платье, приподняв его подол
  Нежный рулет со сгущенкой и арахисом. Кулинарный эксперт объяснила, зачем добавлять воду в бисквитное тесто
  Нежный рулет со сгущенкой и арахисом. Кулинарный эксперт объяснила, зачем добавлять воду в бисквитное тесто
Галина ГРИШИНА
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото
Как варить яйца на Пасху, чтобы они не потрескались
Как варить яйца на Пасху, чтобы они не потрескались
"Это было непросто". 48-летняя Суэнк впервые стала матерью и показала своих новорожденных детей
"Это было непросто". 48-летняя Суэнк впервые стала матерью и показала своих новорожденных детей
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу уехал на отдых со своей новой избранницей
Налчаджиоглу уехал на отдых со своей новой избранницей
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе
  "Получаются очень вкусными, мягкими и влажными". Как приготовить шоколадную паску без дрожжей. Простой и легкий рецепт
  "Получаются очень вкусными, мягкими и влажными". Как приготовить шоколадную паску без дрожжей. Простой и легкий рецепт
Галина ГРИШИНА
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе
Галина ГРИШИНА
  Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской
  Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской G
Галина ГРИШИНА
"Деньги для меня никогда не пахли и не пахнут". В сети опубликовали дубляжную пародию на интервью Ани Лорак российской пропагандистке. Видео
"Деньги для меня никогда не пахли и не пахнут". В сети опубликовали дубляжную пародию на интервью Ани Лорак российской пропагандистке. Видео
Галина ГРИШИНА
"Не поддерживайте умиротворителей". Кинг выступил в поддержку украинцев. В Украине отреагировали
"Не поддерживайте умиротворителей". Кинг выступил в поддержку украинцев. В Украине отреагировали
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем (108057)
2
Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор для плодовых деревьев, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах" (78932)
3
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото (63572)
4
56-летняя Марсо кардинально сменила прическу для новой фотосессии. Как сейчас выглядит звезда фильма "Бум". Фото до и после (60674)
5
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни (49606)
6
Зачем поливать растения аспирином. Секрет садоводов (15358)
7
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (12520) G
8
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (12117)
 
 
 
 