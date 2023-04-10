"Объединяемся в скорби с польским народом". Зеленский почтил память Качиньского и других жертв авиакатастрофы под Смоленском

"Сегодня, в 13-ю годовщину Смоленской катастрофы, мы объединяемся в скорби с польским народом и чтим память президента Польши Леха Качиньского, его жены и всех, кто погиб во имя служения родине. Вечная память!" – написал глава государства.

Сьогодні, у 13-ту річницю Смоленської катастрофи, ми єднаємося в скорботі з польським народом і вшановуємо пам’ять Президента Польщі Леха Качинського, його дружини та всіх, хто загинув в ім’я служіння батьківщині. Вічна пам'ять!

Контекст:

Самолет Ту-154, в котором находились президент Польши Лех Качиньский с супругой и 86 членами правительственной делегации, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту люди погибли.

По версии страны-агрессора России, авиакатастрофа произошла после требования командующего воздушными силами Польши Анджея Бласика идти на посадку, несмотря на сложные метеоусловия. В Польше эту версию отвергают.

В феврале 2016 года Польша инициировала повторное расследование обстоятельств крушения Ту-154.

3 апреля 2017 года стало известно, что Польша намерена выдвинуть обвинения в предумышленном провоцировании трагедии под Смоленском двум российским авиадиспетчерам и неизвестному человеку, который находился в башне контроля полетов. Кремль отверг обвинения.

В фильме правительственной подкомиссии Польши по расследованию Смоленской катастрофы, представленном 10 апреля 2017 года, говорилось, что на борту самолета Ту-154 перед столкновением с землей, вероятно, произошел взрыв термобарического заряда. 14 октября 2017 года тогдашний министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что следствие обнаружило момент взрыва на самописце с самолета Качиньского.

В Следкоме РФ заявили, что проверяли версию о взрыве на борту самолета и не нашли подтверждений.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с требованием к России вернуть Польше обломки самолета Ту-154М. Россия отказалась их возвращать.

В марте 2019 года издание Sieci написало, что британские эксперты изучили несколько десятков из более чем 200 образцов, предоставленных им прокуратурой Польши в мае 2017 года. Они нашли на образцах следы взрывчатых веществ, в том числе тротила.

Подкомиссия по вопросам повторного расследования Смоленской авиакатастрофы 2010 года считает, что причиной катастрофы стал "акт незаконного вмешательства российской стороны".