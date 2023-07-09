Ринкевичс вступил в должность президента Латвии. На инаугурации он заявил об угрозе со стороны "имперской" России и режима Лукашенко

Ринкевичс отметил, что его страна "продолжит поддерживать героический украинский народ в его борьбе за свободу до окончательной победы Украины" Фото: ЕРА

В своей инаугурационной речи Ринкевичс затронул тему войны страны-агрессора РФ против Украины.

По его словам, миру, Европе и "нашему региону" угрожают "имперская" Россия и режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, поэтому "впредь нужно будет действовать быстро, решительно и мудро".

Ринкевичс подчеркнул, что внешняя политика и политика безопасности Латвии останутся неизменными – страна и дальше будет выступать за укрепление НАТО и Европейского союза.

Президент Латвии также добавил, что его страна "продолжит поддерживать героический украинский народ в его борьбе за свободу до окончательной победы Украины".