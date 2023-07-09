Ринкевичс вступил в должность президента Латвии. На инаугурации он заявил об угрозе со стороны "имперской" России и режима Лукашенко

В своей инаугурационной речи Ринкевичс затронул тему войны страны-агрессора РФ против Украины.
По его словам, миру, Европе и "нашему региону" угрожают "имперская" Россия и режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, поэтому "впредь нужно будет действовать быстро, решительно и мудро".
Ринкевичс подчеркнул, что внешняя политика и политика безопасности Латвии останутся неизменными – страна и дальше будет выступать за укрепление НАТО и Европейского союза.
Президент Латвии также добавил, что его страна "продолжит поддерживать героический украинский народ в его борьбе за свободу до окончательной победы Украины".
Ринкевичс родился в Юрмале в 1973 году. Начинал карьеру журналистом Латвийского радио и специализировался на теме внешней политики и международных отношений. С 1995 года начал политическую карьеру в министерстве обороны страны.
В 2011 году Ринкевичс стал министром иностранных дел Латвии в правительстве Валдиса Домбровскиса. С тех пор он возглавлял МИД в различных правительствах.
31 мая 2023 года парламент Латвии избрал нового президента страны. За Ринкевичса в последнем туре депутаты отдали большинство голосов – 52. Его оппонент – предприниматель Улдис Пиленс – получил 25 голосов. Третий кандидат, эксперт в области госуправления, еврочиновница Элина Пинто выпала из голосования в предыдущем туре.