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Ринкевичс вступил в должность президента Латвии. На инаугурации он заявил об угрозе со стороны "имперской" России и режима Лукашенко

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Ринкевичс отметил, что его страна "продолжит поддерживать героический украинский народ в его борьбе за свободу до окончательной победы Украины"
Ринкевичс отметил, что его страна "продолжит поддерживать героический украинский народ в его борьбе за свободу до окончательной победы Украины"
Фото: ЕРА

Избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 8 июля вступил в должность главы государства. Об этом сообщает ERR.

В своей инаугурационной речи Ринкевичс затронул тему войны страны-агрессора РФ против Украины.

По его словам, миру, Европе и "нашему региону" угрожают "имперская" Россия и режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, поэтому "впредь нужно будет действовать быстро, решительно и мудро".

Ринкевичс подчеркнул, что внешняя политика и политика безопасности Латвии останутся неизменными – страна и дальше будет выступать за укрепление НАТО и Европейского союза.

Президент Латвии также добавил, что его страна "продолжит поддерживать героический украинский народ в его борьбе за свободу до окончательной победы Украины".

Контекст:

Ринкевичс родился в Юрмале в 1973 году. Начинал карьеру журналистом Латвийского радио и специализировался на теме внешней политики и международных отношений. С 1995 года начал политическую карьеру в министерстве обороны страны.

В 2011 году Ринкевичс стал министром иностранных дел Латвии в правительстве Валдиса Домбровскиса. С тех пор он возглавлял МИД в различных правительствах.

31 мая 2023 года парламент Латвии избрал нового президента страны. За Ринкевичса в последнем туре депутаты отдали большинство голосов – 52. Его оппонент – предприниматель Улдис Пиленс – получил 25 голосов. Третий кандидат, эксперт в области госуправления, еврочиновница Элина Пинто выпала из голосования в предыдущем туре.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, НАТО, Латвия, инаугурация, Эдгарс Ринкевичс, президент
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