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Рогозин заявил, что на спутниковых снимках увидел, чем по нему стреляли, и готовит "возмездие"

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Рогозин готовит "возмездие" за обстрел в ресторане в Донецке 21 декабря
Рогозин готовит "возмездие" за обстрел в ресторане в Донецке 21 декабря
Фото: EPA

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который 21 декабря получил ранения в ресторане в Донецке, в интервью российскому пропагандистскому информагентству "РИА Новости" рассказал, что с помощью спутниковых снимков точно установил гаубицу, которая по нему стреляла. Фрагмент интервью "РИА Новости" опубликовало в Telegram 23 января.

"Поскольку я работал четыре года в государственной корпорации "Роскосмос", у меня там есть и добрые друзья, и партнеры, и товарищи. Я запросил точную карту, снимок, который был сделан в этот день одним из наших космических аппаратов. Я считаю, что мы установили точно то орудие, из которого производился выстрел... Мы продолжаем отслеживать боевой расчет, который по нам вел огонь", – сказал Рогозин.

Он добавил, что надеется "их найти и, вернувшись, уничтожить".

"Это дело чести для нас. Я потерял двух своих бойцов, это были мои друзья, я с ними много лет работал вместе... Это были мои братья, я потерял близких людей, членов моей семьи. Поэтому как мужчина, как офицер я обязан просто операцию "Возмездие" реализовать", – сказал он.


Контекст:

21 декабря при обстреле ресторана "Шеш-Беш" в оккупированном Донецке, где праздновал день рождения Рогозин, погибли два человека, еще пятеро были ранены.

Рогозин, по данным СМИ и Telegram-каналов, получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

4 января Рогозин сообщил, что отправил послу Франции осколок, который извлекли из него после ранения в Донецке, и попросил передать его президенту Франции Эммануэлю Макрону. "И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО на Донбассе", – написал Рогозин.

Теги: Россия, Донецк, Роскосмос, Дмитрий Рогозин, ранение
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