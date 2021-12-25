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Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитников "ОВД-Инфо" за "пропаганду терроризма и экстремизма"

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В "ОВД-Инфо" заявили, что обжалуют решение о блокировке
В "ОВД-Инфо" заявили, что обжалуют решение о блокировке
Фото: ОВД-Инфо / Facebook

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта "ОВД-Инфо", проинформировал проект 25 декабря в Facebook.

"Утром в субботу мы обнаружили, что наш сайт ovdinfo.org заблокирован. Оказалось, что его заблокировал Роскомнадзор по решению Луховицкого районного суда в Московской области. Причины блокировки нам неизвестны. Никаких официальных уведомлений о проверке прокуратуры или требований удалить какой-либо противоправный контент мы не получали, как не получали и информации о заседании суда или о блокировке сайта", – говорится в сообщении.

Представители "ОВД-Инфо" считают происходящее "актом государственной цензуры", цель которой – остановить работу проекта.

"Мы не признаем цензуру и продолжим работу проекта. Мы обязательно будем обжаловать решение суда и сделаем все возможное, чтобы вы всегда имели доступ к нашим новостям, сервисам, правовым инструкциям и другим материалам", – заявили правозащитники.

https://www.facebook.com/ovdinfo/photos/a.275700985832857/4561068447296068/

Агентству РБК в Роскомнадзоре объяснили, что сайт "ОВД-Инфо" заблокирован в связи с тем, что его работа "направлена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории России".

Контекст:

29 сентября проект "ОВД-Инфо" был включен в реестр "незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента".

"ОВД-Инфо" сообщает о задержаниях и судебных процессах в отношении в том числе лиц, которые преследуются по политическим мотивам.

Теги: Россия, интернет, терроризм, цензура, правозащитники, Роскомнадзор, экстремизм, сайт, блокирование
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