Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитников "ОВД-Инфо" за "пропаганду терроризма и экстремизма"

"Утром в субботу мы обнаружили, что наш сайт ovdinfo.org заблокирован. Оказалось, что его заблокировал Роскомнадзор по решению Луховицкого районного суда в Московской области. Причины блокировки нам неизвестны. Никаких официальных уведомлений о проверке прокуратуры или требований удалить какой-либо противоправный контент мы не получали, как не получали и информации о заседании суда или о блокировке сайта", – говорится в сообщении.

Представители "ОВД-Инфо" считают происходящее "актом государственной цензуры", цель которой – остановить работу проекта.

"Мы не признаем цензуру и продолжим работу проекта. Мы обязательно будем обжаловать решение суда и сделаем все возможное, чтобы вы всегда имели доступ к нашим новостям, сервисам, правовым инструкциям и другим материалам", – заявили правозащитники.

Агентству РБК в Роскомнадзоре объяснили, что сайт "ОВД-Инфо" заблокирован в связи с тем, что его работа "направлена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории России".