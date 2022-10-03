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Россия лишилась представительства в руководстве Международной организации гражданской авиации

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Выборы организация проводит в Монреале
Выборы организация проводит в Монреале
Фото: ICAO - International Civil Aviation Organization / Fаcebook

На выборах в Международной организации гражданской авиации (ICAO) Россия не набрала достаточного количества голосов, чтобы войти в руководящую часть управляющего совета организации. Об этом сообщил 1 октября Bloomberg.

Управляющий совет состоит из 36 членов. Россия ранее входила в совет высшего уровня как страна, которая имела "главное значение в воздушном транспорте".

Но на голосовании, которое проходило на ассамблее ICAO в Монреале (Канада), Россию не поддержали ни для вхождения в совет высшего уровня, ни для представительства в совете второго уровня.

Агентство связывает произошедшее с тем, что выборы проходили на следующий день после объявления Россией о попытке аннексии украинских территорий, захваченных в ходе войны 2014–2022 годов, и осуждением российских действий со стороны Запада.

ICAO сообщила в Fаcebook, что в совет высшего уровня были избраны Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.

В совет №2 вошли Аргентина, Австрия, Египет, Исландия, Индия, Мексика, Нигерия, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Африка, Испания и Венесуэла.

Совет третьего уровня будут избирать 4 октября, отметили в организации.

https://www.facebook.com/InternationalCivilAviationOrganization/posts/pfbid02HRE9zfkPj7LERzYuzfG8ssaEhhmCSL3yZdP65TES9vt6SNDHvBgfHt3FoJP11KDWl

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, транспорт, выборы, Канада, авиация, голосование, ICAO, Монреаль
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