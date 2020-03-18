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Россия ограничила въезд для жителей ОРДО из-за коронавируса

Разрешение на въезд в Россию имеют только те жители временно оккупированных территорий Донецкой области, у которых есть российский паспорт.

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В "ДНР" заявляют о шести людях с подозрением на коронавирус
Фото: EPA

Из-за коронавируса Россия временно ограничила въезд на свою территорию жителям временно оккупированных районов Донецкой области, у которых нет российского гражданств. Об этом 18 марта сообщает "ТАСС", ссылаясь на пограничное управлении Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ростовской области.

В управлении уточнили, что для въезда жителям Донбасса не обязательно иметь в российском паспорте регистрацию на территории РФ.

16 марта Россия ограничила въезда в страну иностранных граждан и лиц без гражданства в период с 18 марта по 1 мая в связи с распространением коронавируса.

Как пишет "Медуза", по состоянию на 18 марта, в РФ подтверждено 147 случаев заболевания коронавирусом. Из них девятеро вылечились, никто не умер.

Так называемая министр здравоохранения "ДНР" Ольга Долгошапко рассказала, что на территории "республики" проверяют шесть людей с подозрением на коронавирус, пишет "РИА Новости".

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразились 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.

Теги: Россия, эпидемия, ДНР, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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