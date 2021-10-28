Россия запустила на МКС ракету, украшенную хохломой

Запуск провели с космодрома "Байконур" в Казахстане.

"Автономный полет к Международной космической станции пройдет по стандартной двухсуточной схеме, а стыковка к агрегатному отсеку служебного модуля "Звезда" российского сегмента запланирована на 30 октября в 04.34 мск (±3 мин.)", – отметили в сообщении.

Корабль доставит на МКС 1490 кг оборудования, медпрепараты, средства гигиены, одежду и продукты питания для членов экипажа 66-й экспедиции.

"Кроме того, на его борту находятся 560 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды в баках системы "Родник" и 43 кг сжатого воздуха в баллонах средств подачи кислорода", – уточнили в Роскосмосе.

Ракета-носитель украшена хохломской росписью по случаю празднования в РФ 800-летия Нижнего Новгорода.

"В рамках соглашения о сотрудничестве госкорпорации "Роскосмос" с правительством Нижегородской области на данную ракету нанесена символика празднования этого события", – сообщили в госкорпорации.

Фото: roscosmos.ru