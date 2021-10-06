"Роскосмос" отправил на МКС трех человек, среди которых актриса Пересильд

К находившимся на орбите Земли членам экспедиции МКС присоединились профессиональный космонавт Антон Шкаплеров, а также участники съемочной группы – кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-19" успешно стартовала с космодрома Байконур в Казахстане 5 октября в 11.55.

К модулю "Рассвет" космический корабль пристыковался спустя три часа по "сверхбыстрой схеме сближения".

На борту Международной космической станции до этого находились космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавты Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу, Меган Макартур, Том Песке и Акихико Хошиде.

Планируется, что Пересильд и Шипенко вернутся на Землю 17 октября вместе с Новицким, а Шкаплеров – в марте 2022 года вместе с Дубровым и Ванде Хаем.