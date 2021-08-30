В российском сегменте МКС нашли новые трещины

По словам Соловьева, это плохая ситуация, так как обнаружение ранее сквозных трещин в другом модуле "Звезда" наводит на мысль, что со временем и трещины в "Заре" начнут расползаться.

Соловьев также заявил, что системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа и вскоре оборудование станции может выйти из строя. В частности, 80% систем модуля "Звезда" вышло за гарантийный срок эксплуатации.