В российском модуле МКС обнаружили превышение допустимой концентрации плесени

На орбите МКС находится более 20 лет Фото: Roscosmos / Flickr

"20 января 2021 года проведены микробиологические отборы проб газовой среды в 16 зонах с последующим инкубированием проб, фотосъемкой выросших колоний микроорганизмов и передачей изображения на Землю. [...] Фрагменты плесневых грибов были обнаружены в одной из 16 исследованных зон", – говорится в сообщении.

Авторы исследования отметили, что содержание фрагментов плесневых грибов в воздушной среде составило 110 КОЕ в 1 м³ (показатель, указывающий на число образующих колонии бактерий в единице среды) при нормативном показателе в 100 КОЕ в 1 м³.

РБК пишет, что речь идет об одной из зон функционально-грузового блока МКС "Заря".