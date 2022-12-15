Россияне не смогли вылететь на отдых из-за того, что Иордания закрыла небо для самолетов РФ

Ночью из московского аэропорта Внуково в Египет должны были отправиться три рейса авиакомпании iFly, но она стала переносить вылеты. В результате почти тысячу туристов расселили по гостиницам.



13 декабря Иордания, через которую летают российские перевозчики, закрыла для них небо из-за новых требований к авиастраховке. Компанию iFly заранее уведомили, что с 15 декабря самолетам будет запрещено пользоваться маршрутами через эту страну. Однако компания это проигнорировала, пишет издание.



Перед запланированными рейсами окна регистрации iFly оказались закрыты, а у стоек не было сотрудников. Туристы обвиняют в ситуации туристические фирмы, которые отправили их на рейсы, несмотря на проблемы с вылетами.