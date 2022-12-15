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"Грязные деньги от коррупции в России путешествовали по Европе". Европол объявил о задержании важного подозреваемого по делу Магнитского и аресте недвижимости на €25 млн

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По данным Европола, российские граждане покупали в Испании недвижимость на коррупционные деньги
По данным Европола, российские граждане покупали в Испании недвижимость на коррупционные деньги
Фото: europol.europa.eu

На Канарских островах полиция Испании при поддержке Европола и Евроюста задержала подозреваемого по так называемому делу Магнитского. Об этом 14 декабря сообщил Европол.

Имя подозреваемого не названо, но в пресс-релизе говорится, что этот человек был центральным звеном преступной схемы по отмыванию денег, расследованием которой занимался юрист Сергей Магнитский. Речь идет о коррупционном деле на сумму €219 млн. 

"Грязные деньги от коррупции в России путешествовали по Европе, прежде чем попасть в испанскую недвижимость", – говорится в сообщении. 

По сведениям Европола, преступная группировка провела миллионы евро через банковские счета в Европе, а затем направила на покупку недвижимости в Испании.

"Была идентифицирована группа лиц – все граждане России, практически не связанные с Испанией, а также ряд подставных компаний, не ведущих реальной экономической деятельности. Грязные деньги либо отправлялись на банковские счета этих российских граждан, предположительно проживающих в Испании, для покупки недвижимости, либо отправлялись в испанские агентства недвижимости, имеющие тесные связи с русской общиной, члены которой покупали недвижимость от имени предполагаемых клиентов", – описали в ведомстве схему отмывания денег.

В рамках дела уже арестованы 75 объектов недвижимости на сумму €25 млн. 

Контекст:

Аудитор Hermitage Capital Сергей Магнитский в 2007 году заявил, что раскрыл схемы хищения из российского бюджета не менее $230 млн, к которым причастны сотрудники российских правоохранительных органов. Впоследствии его арестовали по делу об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году Магнитский умер в СИЗО в Москве в возрасте 37 лет – по официальной версии, от проблем с сердцем.

Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить его замолчать по поводу обнаруженных им налоговых злоупотреблений сотрудниками правоохранительных органов.

В США и Канаде были приняты законы, которые предусматривают визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека. Эти законы названы в честь Магнитского. Аналогичные списки затем были составлены в Великобритании и ряде государств ЕС.

Теги: Россия, коррупция, Испания, недвижимость, Европол, деньги, Европа, Евроюст, Сергей Магнитский, отмывание денег, россияне
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