"Грязные деньги от коррупции в России путешествовали по Европе". Европол объявил о задержании важного подозреваемого по делу Магнитского и аресте недвижимости на €25 млн

Имя подозреваемого не названо, но в пресс-релизе говорится, что этот человек был центральным звеном преступной схемы по отмыванию денег, расследованием которой занимался юрист Сергей Магнитский. Речь идет о коррупционном деле на сумму €219 млн.

"Грязные деньги от коррупции в России путешествовали по Европе, прежде чем попасть в испанскую недвижимость", – говорится в сообщении.

По сведениям Европола, преступная группировка провела миллионы евро через банковские счета в Европе, а затем направила на покупку недвижимости в Испании.

"Была идентифицирована группа лиц – все граждане России, практически не связанные с Испанией, а также ряд подставных компаний, не ведущих реальной экономической деятельности. Грязные деньги либо отправлялись на банковские счета этих российских граждан, предположительно проживающих в Испании, для покупки недвижимости, либо отправлялись в испанские агентства недвижимости, имеющие тесные связи с русской общиной, члены которой покупали недвижимость от имени предполагаемых клиентов", – описали в ведомстве схему отмывания денег.

В рамках дела уже арестованы 75 объектов недвижимости на сумму €25 млн.