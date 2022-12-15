"Грязные деньги от коррупции в России путешествовали по Европе". Европол объявил о задержании важного подозреваемого по делу Магнитского и аресте недвижимости на €25 млн

Имя подозреваемого не названо, но в пресс-релизе говорится, что этот человек был центральным звеном преступной схемы по отмыванию денег, расследованием которой занимался юрист Сергей Магнитский. Речь идет о коррупционном деле на сумму €219 млн.
"Грязные деньги от коррупции в России путешествовали по Европе, прежде чем попасть в испанскую недвижимость", – говорится в сообщении.
По сведениям Европола, преступная группировка провела миллионы евро через банковские счета в Европе, а затем направила на покупку недвижимости в Испании.
"Была идентифицирована группа лиц – все граждане России, практически не связанные с Испанией, а также ряд подставных компаний, не ведущих реальной экономической деятельности. Грязные деньги либо отправлялись на банковские счета этих российских граждан, предположительно проживающих в Испании, для покупки недвижимости, либо отправлялись в испанские агентства недвижимости, имеющие тесные связи с русской общиной, члены которой покупали недвижимость от имени предполагаемых клиентов", – описали в ведомстве схему отмывания денег.
В рамках дела уже арестованы 75 объектов недвижимости на сумму €25 млн.
Аудитор Hermitage Capital Сергей Магнитский в 2007 году заявил, что раскрыл схемы хищения из российского бюджета не менее $230 млн, к которым причастны сотрудники российских правоохранительных органов. Впоследствии его арестовали по делу об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году Магнитский умер в СИЗО в Москве в возрасте 37 лет – по официальной версии, от проблем с сердцем.
Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить его замолчать по поводу обнаруженных им налоговых злоупотреблений сотрудниками правоохранительных органов.
В США и Канаде были приняты законы, которые предусматривают визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека. Эти законы названы в честь Магнитского. Аналогичные списки затем были составлены в Великобритании и ряде государств ЕС.