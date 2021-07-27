Прокуратура Швейцарии прекратила расследование, связанное с Магнитским, часть российских активов конфискована

Швейцарская прокуратура подчеркнула, что расследовала возможное отмывание денег из российского бюджета, о похищении которых заявил Магнитский, а не его гибель Фото: svoboda.org

Расследование швейцарской прокуратуры началось в 2011 году по заявлению компании Hermitage Capital, основанной британским бизнесменом Биллом Браудером и базирующейся в Лондоне.

В сообщении швейцарской прокуратуры отмечается, что она расследовала возможное отмывание денег из российского бюджета, которые были переведены на банковские счета в Швейцарии, а не обстоятельства гибели аудитора Сергея Магнитского.

В ходе расследования прокуратуре не удалось доказать, что средства, являющиеся предметом разбирательства, были получены в результате преступления. "Основываясь на обширном расследовании, прокуратура пришла к выводу, что нет никаких обоснованных подозрений, которые могли бы служить основанием для предъявления обвинения в Швейцарии", – говорится в сообщении.

При этом прокуратура постановила конфисковать более 4 млн швейцарских франков ($4,2 млн) из замороженных в начале следствия на счетах в Швейцарии примерно 18 млн ($19 млн), обосновав это тем, что "связь между некоторыми активами, конфискованными в Швейцарии, и преступлением, совершенным в России, была доказана". Эти счета, предположительно, связаны с компаниями, контролируемыми, как утверждается, российскими чиновниками, причастными к "делу Магнитского".

Прокуратура также отказала фонду Hermitage в статусе частного истца по этому делу, так как "не удалось доказать, что средства, являющиеся предметом судебного разбирательства в Швейцарии, относятся к уголовному преступлению, которое причинило вред Hermitage".

Постановление о прекращении расследования может быть обжаловано в суде.

Браудер отреагировал на сообщение прокуратуры в Twitter, назвав решение о закрытии дела "темным пятном", которое ложится на Швейцарию. Браудер отмечает, что швейцарская прокуратура закрыла дело после того, как один из ее ключевых сотрудников был пойман с поличным при получении взяток от российских представителей за то, чтобы прокуратура заявила об отказе от расследования.

BREAKING: Swiss prosecutors drop Russian money-laundering inquiry in Magnitsky case. This happened after one of their key officials was caught taking bribes from the Russians to do just this. A very dark stain on Switzerland https://t.co/EN4I0mdDwa — Bill Browder (@Billbrowder) July 27, 2021