Российские следователи проверяют версию отравления Магнитского боевым ядом – адвокат

Следствие начало новую экспертизу по делу аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который умер в московском СИЗО в 2009 году. Об этом ТАСС рассказал представитель матери Магнитского адвокат Николай Горохов.
По словам адвоката, с материалами экспертизы защиту не знакомят. Он предполагает, что следователи проверяют версию отравления погибшего боевым отравляющим веществом, которая была впервые озвучена в 2018 году.
О том, что в РФ изучают версию причастности финансиста Уильяма Браудера к насильственной смерти его партнера Магнитского, сообщили 19 ноября 2018 года на брифинге в Генеральной прокуратуре. Браудер якобы имел мотив физически устранить Магнитского "в целях сокрытия совершенных им преступлений".
В Генпрокуратуре РФ добавили, что Магнитского и "других соучастников преступлений Браудера" могли отравить "диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия".
Браудер заявил, что его инициатива создать "списки Магнитского" по всему миру ударила Кремль "в самый нерв", отсюда и обвинения в его адрес.
Основатель фонда Hermitage Capital финансист Браудер был одним из инициаторов принятия в США и Канаде законов, которые предусматривают визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека. Эти законы названы в честь Магнитского. Аналогичные списки затем были составлены в Великобритании и ряде государств ЕС.
Браудер заявлял, что у него есть доказательства вывода в Европу доходов от мошеннических действий граждан России на $230 млн.
Аудитор Hermitage Capital Магнитский, первым заявивший о существовании этих схем, умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от проблем с сердцем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить его замолчать по поводу обнаруженных им налоговых злоупотреблений сотрудниками правоохранительных органов.