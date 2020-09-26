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Российские следователи проверяют версию отравления Магнитского боевым ядом – адвокат

В 2018 году в Генпрокуратуре РФ заявили, что гибель разоблачителя коррупционных схем Сергея Магнитского могла быть вызвана применением диверсионных веществ, содержащих алюминий. Якобы за отравлением стоял партнер Магнитского Уильям Браудер. Адвокат матери погибшего Николай Горохов сообщил, что проводится новая экспертиза, вероятно, связанная с этой версией.

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Официальной версией смерти Магнитского называли проблемы с сердцем
Официальной версией смерти Магнитского называли проблемы с сердцем
Фото: svoboda.org

Следствие начало новую экспертизу по делу аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который умер в московском СИЗО в 2009 году. Об этом ТАСС рассказал представитель матери Магнитского адвокат Николай Горохов.

По словам адвоката, с материалами экспертизы защиту не знакомят. Он предполагает, что следователи проверяют версию отравления погибшего боевым отравляющим веществом, которая была впервые озвучена в 2018 году.

О том, что в РФ изучают версию причастности финансиста Уильяма Браудера к насильственной смерти его партнера Магнитского, сообщили 19 ноября 2018 года на брифинге в Генеральной прокуратуре. Браудер якобы имел мотив физически устранить Магнитского "в целях сокрытия совершенных им преступлений".

В Генпрокуратуре РФ добавили, что Магнитского и "других соучастников преступлений Браудера" могли отравить "диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия".

Браудер заявил, что его инициатива создать "списки Магнитского" по всему миру ударила Кремль "в самый нерв", отсюда и обвинения в его адрес.

Основатель фонда Hermitage Capital финансист Браудер был одним из инициаторов принятия в США и Канаде законов, которые предусматривают визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека. Эти законы названы в честь Магнитского. Аналогичные списки затем были составлены в Великобритании и ряде государств ЕС.

Браудер заявлял, что у него есть доказательства вывода в Европу доходов от мошеннических действий граждан России на $230 млн.

Аудитор Hermitage Capital Магнитский, первым заявивший о существовании этих схем, умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от проблем с сердцем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить его замолчать по поводу обнаруженных им налоговых злоупотреблений сотрудниками правоохранительных органов.

Теги: Россия, СИЗО, отравление, Генпрокуратура РФ, Уильям Браудер, адвокат, Сергей Магнитский
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