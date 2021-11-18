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Россиянина Ардзинбу, которого в Украине разыскивают по статье о терроризме, назначили "главой МИД Абхазии"

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В Украине Ардзинбу разыскивают с 2015 года
В Украине Ардзинбу разыскивают с 2015 года
Фото: wikipedia.org

"Президент Абхазии" Аслан Бжания назначил "главой МИД" оккупированной территории Грузии Инала Ардзинбу, который находится в розыске в Украине. О назначении 17 ноября проинформировал сайт Бжании.

Предыдущий "министр" уволен "в связи с переводом на другую работу".

Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.

В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинбе в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования "Бессарабия" на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации "ДНР".

Экс-глава СБУ Василий Грицак называл Ардзинбу куратором создания "Бессарабской народной республики" на территории Одесской области. О причастности Ардзинбы к террористическим актам в Украине заявлял и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

В ноябре 2016 года на тот момент начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик упоминал Инала Ардзинбу как непосредственного руководителя плана по дестабилизации Украины и организатора акций, которые должны были привести к внеочередным выборам.

Контекст:

Ардзинба – россиянин. В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин присвоил Ардзинбе новый чин – действительного государственного советника третьего класса. Согласно российскому законодательству, чин присваивается пожизненно и соответствует воинскому званию генерал-майор.

Абхазия, как и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Теги: МВД, Грузия, терроризм, розыск, Абхазия, Инал Ардзинба, назначение
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