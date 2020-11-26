Российская разведка руководит сетью журналистов в странах Балтии – расследование

Полковник внешней разведки РФ, журналист Евгений Умеренков с 2006 года курировал страны Балтии под руководством одного из управлений в администрации президента России. Об этом речь идет в расследовании Центра "Досье".

В администрации президента РФ был список политиков и журналистов, которых могли использовать для сбора информации Фото: depositphotos.com

Российский сотрудник спецслужб РФ Евгений Умеренков, работавший в разные годы в изданиях "Комсомольская правда" и "Известия", курировал сеть корреспондентов в странах Балтии. Об этом пишет Центр "Досье" в расследовании, опубликованном 25 ноября.

Под журналистским прикрытием Умеренков проработал в Нью-Йорке с 2001-го по 2006 годы. На сайте "КП" сохранились его материалы из США в духе передовиц советских газет: "В Америке убили еще одного русского ребенка", "США изгоняют 50 российских дипломатов", "У них шатается доллар". В 2006-м Умеренков перешел в "Известия", а через год его пригласили в администрацию президента – курировать страны Балтии, отмечено в расследовании.

"Судя по регалиям, карьера Умеренкова развивалась успешно: в 2009 году [президент РФ] Дмитрий Медведев присвоил звание действительного государственного советника III класса, в 2013 году Умеренкову запретили въезд в Литву, а в апреле 2015-го [президент РФ] Владимир Путин наградил Умеренкова орденом "За заслуги перед Отечеством" II-й степени – за "заслуги в обеспечении деятельности администрации президента РФ и многолетнюю безупречную государственную службу", – сообщили журналисты.

По информации "Досье", в 2015 году Умеренков координировал кампанию в СМИ по дискредитации президента Литвы Дали Грибаускайте. В статьях говорилось, что в молодости она якобы была завербована КГБ, а затем стала "агентом глубокой закладки" и связным между ЦРУ и ФСБ. Никаких подтверждений этого не было, в качестве источника упоминался бывший сотрудник международного отдела ЦК КПСС, пожелавший остаться анонимным.

"Досье" пишет, что в отделе АП, курировавшем страны Балтии, был список политиков и журналистов, которых могли использовать для сбора информации и пропагандистских акций. В Эстонии в список "перспективных людей" внесли 19 человек, Латвии – 9, а Литве – 7.