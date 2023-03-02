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Российские коммунисты хотят заставить школьников еженедельно поднимать "Знамя Победы"

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На "Знамени Победы" изображены серп и молот, а также название 150-й дивизии Красной армии
На "Знамени Победы" изображены серп и молот, а также название 150-й дивизии Красной армии
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который предлагает обязать школы еженедельно вместе с флагом России организовывать торжественное поднятие копии Знамени Победы.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается торжественно поднимать флаг в первый учебный день недели и снимать его в последний. На поднятии флага во время каникул депутаты не настаивают.

По мнению авторов законопроекта, его принятие "будет способствовать патриотическому воспитанию граждан, а также сохранит почитание и память о предках". Кроме того, он внесен "с целью законодательного закрепления за Российской Федерацией принципа правопреемственности СССР на своей территории".

Депутаты КПРФ подчеркивают, что Знамя Победы было именно красного цвета, а красный фоновый цвет исторически присутствовал на стягах "русских князей и царей: Вещего Олега, Святослава Великого, Ярослава Мудрого, Дмитрия Донского, Ивана Грозного, Дмитрия Пожарского". Красный, пишут они, означает "красивый", цвет веры, надежды, "торжества добра над злом, любимый народом цвет".

Авторы отметили, что во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов "бело-сине-красный флаг стал символом русских коллаборационистов – приспешников гитлеровских захватчиков и противников Союза ССР".

Кроме того, пресс-секретарь партии Александр Ющенко в комментарии NEWS.ru заявил, что с этим знаменем сейчас "бойцы идут в бой" во время войны в Украине. 

Контекст:

Знамя Победы  штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в Берлине.

Российским законодательством установлено, что "Знамя Победы является официальным символом победы советского народа и его вооруженных сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, государственной реликвией России" и "находится на вечном хранении в условиях, обеспечивающих его сохранность и доступность для обозрения".

В 2007 году был принят федеральный закон "О Знамени Победы. Оригинал знамени хранится в Центральном музее вооруженных сил РФ.

Теги: Россия, СССР, депутаты, КПРФ, флаг, коммунизм, закон, законопроект, школьники, школы
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