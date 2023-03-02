Российские коммунисты хотят заставить школьников еженедельно поднимать "Знамя Победы"

На "Знамени Победы" изображены серп и молот, а также название 150-й дивизии Красной армии Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается торжественно поднимать флаг в первый учебный день недели и снимать его в последний. На поднятии флага во время каникул депутаты не настаивают.

По мнению авторов законопроекта, его принятие "будет способствовать патриотическому воспитанию граждан, а также сохранит почитание и память о предках". Кроме того, он внесен "с целью законодательного закрепления за Российской Федерацией принципа правопреемственности СССР на своей территории".

Депутаты КПРФ подчеркивают, что Знамя Победы было именно красного цвета, а красный фоновый цвет исторически присутствовал на стягах "русских князей и царей: Вещего Олега, Святослава Великого, Ярослава Мудрого, Дмитрия Донского, Ивана Грозного, Дмитрия Пожарского". Красный, пишут они, означает "красивый", цвет веры, надежды, "торжества добра над злом, любимый народом цвет".

Авторы отметили, что во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов "бело-сине-красный флаг стал символом русских коллаборационистов – приспешников гитлеровских захватчиков и противников Союза ССР".

Кроме того, пресс-секретарь партии Александр Ющенко в комментарии NEWS.ru заявил, что с этим знаменем сейчас "бойцы идут в бой" во время войны в Украине.