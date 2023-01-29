Атмосфера в России стает все более милитаризованной и напоминает о СССР – британская разведка

В разведке считают, что атмосфера напоминания о Советском союзе создается "преднамеренно".

В оборонном министерстве Великобритании отметили, что в последние недели Министерство просвещения России предоставило более подробную информацию о реализации ранее объявленного плана по включению базовой военной подготовки в учебную программу средней школы России.

Модуль в рамках курса "Основы безопасности жизнедеятельности" будет включать в себя обучение обращению с автоматами серии АК и ручными гранатами, боевой строевой подготовке, использованию средств индивидуальной защиты. С 1 сентября 2023 года занятия станут обязательными.

Кроме того, в декабре 2022 года образовательное ведомство РФ объявило о программе "Основы военной подготовки" для студентов вузов.

"Эти инициативы подчеркивают все более милитаризованную атмосферу в России во время войны... Подобное обучение было обязательным в школах до 1993 года", – сообщили в ведомстве.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 January 2023



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/FD9fqU8Yiz — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 29, 2023