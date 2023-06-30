Российский "Газпром" отказался платить акционерам дивиденды за 2022 год

Участники утвердили годовой отчет, а также распределило прибыль компании, полученную в прошлом году. Отказ платить годовые дивиденды они объяснили крупными выплатами, которые были в начале года.
"Собрание приняло решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности ПАО "Газпром" в 2022 году. Ранее компания направила на выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года 1,2 трлн руб. – рекордный объем в истории "Газпрома" и российского фондового рынка", – говорится в сообщении.
В отчете указано, что члены совета директоров и ревизионной комиссии "Газпрома" все же получили запланированное вознаграждение "в размерах, рекомендованных советом директоров".
Росийский Forbes сообщает, что акции "Газпрома" на Московской бирже после публикации решения собрания акционеров подешевели к 11.20 (мск) на 0,63% – до 166,82 руб. за акцию.
Издание отмечает, что по итогам первого полугодия газовый монополист направил на промежуточные дивиденды 1,208 трлн руб., при этом больше половины из них получило государство, владеющее контрольным пакетом акций (50,23%). Миноритарные инвесторы получили около 144 млрд руб.
Рекомендацию не выплачивать дивиденды по итогам года заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов объяснил тем, что компания и так "обеспечила инвесторам сверхприбыль", выплатив акционерам на 115 млрд руб. больше уровня, предусмотренного дивидендной политикой.
Год назад "Газпром" уже принимал решение не выплачивать акционерам дивиденды по итогам 2021 года. 30 июня 2022 года Садыгов заявил, что выплата доходов акционерам "нецелесообразна", а приоритетной задачей компании будет "подготовка к выплатам налогов в повышенном размере".
Тогда акции компании на Мосбирже упали на 32% – с 302 до 202 руб. за 1 шт., писали "Ведомости". Позднее стоимость незначительно выросла, но в течение следующих суток продолжила снижаться, достигнув 189 руб. за акцию.