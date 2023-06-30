Российский "Газпром" отказался платить акционерам дивиденды за 2022 год

Участники утвердили годовой отчет, а также распределило прибыль компании, полученную в прошлом году. Отказ платить годовые дивиденды они объяснили крупными выплатами, которые были в начале года.

"Собрание приняло решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности ПАО "Газпром" в 2022 году. Ранее компания направила на выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года 1,2 трлн руб. – рекордный объем в истории "Газпрома" и российского фондового рынка", – говорится в сообщении.

В отчете указано, что члены совета директоров и ревизионной комиссии "Газпрома" все же получили запланированное вознаграждение "в размерах, рекомендованных советом директоров".

Росийский Forbes сообщает, что акции "Газпрома" на Московской бирже после публикации решения собрания акционеров подешевели к 11.20 (мск) на 0,63% – до 166,82 руб. за акцию.

Издание отмечает, что по итогам первого полугодия газовый монополист направил на промежуточные дивиденды 1,208 трлн руб., при этом больше половины из них получило государство, владеющее контрольным пакетом акций (50,23%). Миноритарные инвесторы получили около 144 млрд руб.

Рекомендацию не выплачивать дивиденды по итогам года заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов объяснил тем, что компания и так "обеспечила инвесторам сверхприбыль", выплатив акционерам на 115 млрд руб. больше уровня, предусмотренного дивидендной политикой.