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Российский "Газпром" отказался платить акционерам дивиденды за 2022 год

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Вознаграждение получил только совет директоров и ревизионная комиссия компании
Вознаграждение получил только совет директоров и ревизионная комиссия компании
Фото: ЕРА

Годовое общее собрание акционеров российского "Газпрома" 30 июня заочно решило не выплачивать доход владельцам акций компании. Об этом сообщает ее официальный сайт.

Участники утвердили годовой отчет, а также распределило прибыль компании, полученную в прошлом году. Отказ платить годовые дивиденды они объяснили крупными выплатами, которые были в начале года.

"Собрание приняло решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности ПАО "Газпром" в 2022 году. Ранее компания направила на выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года 1,2 трлн руб. – рекордный объем в истории "Газпрома" и российского фондового рынка", – говорится в сообщении.

В отчете указано, что члены совета директоров и ревизионной комиссии "Газпрома" все же получили запланированное вознаграждение "в размерах, рекомендованных советом директоров".

Росийский Forbes сообщает, что акции "Газпрома" на Московской бирже после публикации решения собрания акционеров подешевели к 11.20 (мск) на 0,63% – до 166,82 руб. за акцию.

Издание отмечает, что по итогам первого полугодия газовый монополист направил на промежуточные дивиденды 1,208 трлн руб., при этом больше половины из них получило государство, владеющее контрольным пакетом акций (50,23%). Миноритарные инвесторы получили около 144 млрд руб.

Рекомендацию не выплачивать дивиденды по итогам года заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов объяснил тем, что компания и так "обеспечила инвесторам сверхприбыль", выплатив акционерам на 115 млрд руб. больше уровня, предусмотренного дивидендной политикой.

Контекст:

Год назад "Газпром" уже принимал решение не выплачивать акционерам дивиденды по итогам 2021 года. 30 июня 2022 года Садыгов заявил, что выплата доходов акционерам "нецелесообразна", а приоритетной задачей компании будет "подготовка к выплатам налогов в повышенном размере".

Тогда акции компании на Мосбирже упали на 32% – с 302 до 202 руб. за 1 шт., писали "Ведомости". Позднее стоимость незначительно выросла, но в течение следующих суток продолжила снижаться, достигнув 189 руб. за акцию.

Теги: Газпром, Россия, газ, доходы, Московская биржа
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