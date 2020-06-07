Российский журналист Азар, арестованный за одиночный пикет, вышел на свободу

Корреспондент "Новой газеты" Илья Азар провел 10 дней в спецприемнике после участия в одиночном пикете. Арест журналиста вызвал протесты его коллег, многих из которых также задержала российская полиция.

Специальный корреспондент "Новой газеты" Илья Азар 7 июня вышел из спецприемника, где отбывал 10 суток административного ареста за одиночный пикет. Об этом сообщила "Новая".

"Видимо, решили воспользоваться всей этой историей с коронавирусом и закрутить гайки дальше... Решили воспользоваться моментом для того, чтобы одиночные пикеты попытаться как-то прекратить или во всяком случае ограничить", – рассказал журналист о своем аресте.

Азара задержали на Петровке в Москве 26 мая, когда он встал с одиночным пикетом в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, против которого возбуждено несколько уголовных дел. Тверской районный суд приговорил спецкора к аресту на 15 суток, но Мосгорсуд сократил срок до 10 суток.

После ареста Азара 28 мая прошла серия одиночных пикетов, в которых приняли участие активисты и журналисты. За нарушение правил самоизоляции были задержаны несколько десятков человек, двух активистов арестовали.