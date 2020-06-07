Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Российский журналист Азар, арестованный за одиночный пикет, вышел на свободу

Корреспондент "Новой газеты" Илья Азар провел 10 дней в спецприемнике после участия в одиночном пикете. Арест журналиста вызвал протесты его коллег, многих из которых также задержала российская полиция.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Десятки человек требовали освободить Азара
Десятки человек требовали освободить Азара
Фото: ЕРА

Специальный корреспондент "Новой газеты" Илья Азар 7 июня вышел из спецприемника, где отбывал 10 суток административного ареста за одиночный пикет. Об этом сообщила "Новая".

"Видимо, решили воспользоваться всей этой историей с коронавирусом и закрутить гайки дальше... Решили воспользоваться моментом для того, чтобы одиночные пикеты попытаться как-то прекратить или во всяком случае ограничить", – рассказал журналист о своем аресте.

Азара задержали на Петровке в Москве 26 мая, когда он встал с одиночным пикетом в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, против которого возбуждено несколько уголовных дел. Тверской районный суд приговорил спецкора к аресту на 15 суток, но Мосгорсуд сократил срок до 10 суток.

После ареста Азара 28 мая прошла серия одиночных пикетов, в которых приняли участие активисты и журналисты. За нарушение правил самоизоляции были задержаны несколько десятков человек, двух активистов арестовали.

Теги: Москва, полиция, арест, пикет, активист, коронавирус, самоизоляция, Илья Азар
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Интервью с британским принцем Эндрю номинировано на премию BAFTA
Интервью с британским принцем Эндрю номинировано на премию BAFTA
Jerry Heil сфотографировалась на фоне продавца овощей. Певицу обвинили в хейте и некорректности
Jerry Heil сфотографировалась на фоне продавца овощей. Певицу обвинили в хейте и некорректности
52-летний Пресняков показал пятилетнего сына
52-летний Пресняков показал пятилетнего сына
  Остапчук: Мне не стыдно быть счастливым
  Остапчук: Мне не стыдно быть счастливым
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS