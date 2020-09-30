Российского хакера Никулина приговорили в США к семи годам лишения свободы

Судья федерального суда США в Сан-Франциско вынес приговор российскому хакеру Евгению Никулину, обвиняемому во взломе сайтов американских компаний LinkedIn и Formspring. Хакера поймали и арестовали в Чехии в октябре 2016 года.

Никулин получил срок за взлом LinkedIn, Formspring и других сайтов крупных компаний США Фото: radiosvoboda.org

Российского хакера Евгения Никулина приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы по обвинению в хакерском взломе LinkedIn, Formspring и других сайтов крупных интернет-компаний США. Приговор вынес судья федерального суда США в Сан-Франциско 29 сентября, сообщило "Радіо Свобода".

Судья сказал, что вынесенный приговор учитывает четыре года, которые Никулин провел за решеткой, ожидая его. По словам судьи, у Никулина в России осталась 10-летняя дочь, а его мать может не прожить так долго, чтобы Никулин увидел ее снова.

По информации адвоката хакера Валерия Нечая, за последние годы мать Никулина перенесла четыре операции на позвоночнике и три инсульта.

Прокуроры требовали для Никулина до 12 лет тюремного заключения. В июле этого года федеральное жюри признало его виновным по девяти пунктам обвинения во взломе нескольких крупных американских социальных сетей.

Адвокаты Никулина просили судью смягчить ему приговор, учитывая жестокое обращение с ним в детстве его отца и самоубийство старшего брата.

Приговор суда США завершил почти четырехлетний процесс, начавшийся с ареста Никулина в Чехии в октябре 2016 года по запросу Федерального бюро расследований США.

СМИ сообщали, что сотрудники ФБР допрашивали Никулина по делу о взломе серверов Демократической партии США. В бюро эту информацию не подтвердили.

Агентство ТАСС отмечало, что выдачи Никулина добивалась и Россия. В РФ его обвинили в краже с помощью интернета $3,5 тыс. в 2009 году.