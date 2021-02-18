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Российскому пропагандисту Соловьеву запретили въезд в Латвию за "глорификацию нацизма"

Российский ведущий Владимир Соловьев считает, что латвийский МИД "совсем не разобрался" в его телепередаче.

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Соловьев считает, что глава МИД Латвии "судил по Twitter сторонников Навального"
Соловьев считает, что глава МИД Латвии "судил по Twitter сторонников Навального"
Скриншот: Россия 1 / YouTube

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил в Twitter, что включил российского телеведущего Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской республики.

"Для Латвии неприемлема глорификация нацизма в любой форме", – написал Ринкевичс.

Соловьев сообщил агентству "РИА Новости", что обсудит с адвокатом подачу иска в суд из-за запрета на въезд в Латвию. По его мнению, "господин министр совсем не разобрался" и принял решение на основании не реального содержания передачи, а "судил по Twitter сторонников [российского оппозиционера Алексея] Навального".

В Союзе журналистов России осудили решение латвийского МИД и напомнили, что его приняли на фоне закрытия в республике нескольких российских СМИ. Секретарь СЖР Тимур Шафир заявил агентству, что запрет Соловьеву на въезд в Латвию – это "выдавливание русского языка и российских журналистов из информпространства страны".

15 февраля Соловьев, объясняя в эфире телеканала "Россия 1", почему он не уважает Навального, сравнил его с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. При этом он заявил, что Гитлер "был очень смелым человеком", и в отличие от Навального, "не косил от армии", а "воевал доблестно во время Первой мировой войны".

Теги: Латвия, запрет, Эдгарс Ринкевичс, Владимир Соловьев, журналисты
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