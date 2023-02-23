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"Русский военный корабль, пошел..." Представитель Латвии на заседании ПА ОБСЕ призвал выгнать делегацию России

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Колс назвал позором присутствие делегации РФ на заседании ПА ОБСЕ
Колс назвал позором присутствие делегации РФ на заседании ПА ОБСЕ
Фото: EPA

Глава комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Рихард Колс 23 февраля на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ призвал изгнать российскую делегацию и послал ее вслед за "русским военным кораблем". Свое выступление Колс опубликовал в Twitter.

"Мы говорим, что стоим на наших принципах и ценностях. Это не так. Есть слон в этой комнате, который называется делегация Российской Федерации. Если бы я был свидетелем и кто-то спросил меня, кто военный преступник, я бы показал на задние ряды в этой комнате. Это просто позор, что эта делегация здесь", – сказал Колс.

Он напомнил, что представители делегации – подсанкционные россияне, голосовавшие за аннексию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

"И мы сидим, как будто ничего не происходит. И я воспользуюсь моментом и передам сообщение российской делегации, сидящей в этом зале. Я процитирую украинского пограничника: "Русский военный корабль, пошел на х...й", – сказал он.

Глава российской делегации Петр Толстой в ответ заявил, что его "делегация находится здесь по праву и не является слоном", и предложил всем несогласным с РФ выйти из зала "вместе со своими украинскими флагами".

После этого большое количество участников заседания демонстративно вышли из зала, видео опубликовал редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк в своем Twitter.

Контекст:

23 февраля в Вене началась зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая продлится до 24 февраля. Украина призывала не допускать россиян на сессию, однако в начале февраля Австрия все же решила выдать визы представителям российской и белоруской делегаций для приезда в Вену.

После этого член украинской делегации Евгения Кравчук заявила, что Украина заявила о бойкоте заседание ассамблеи. Украинская делегация не будет принимать участие в официальных мероприятиях ПА ОБСЕ, однако будет участвовать в переговорах с партнерами по вопросам реформирования организации.

Кравчук в комментарии "Суспільному" рассказала, что после бойкота Австрия сократила количество виз для российской делегации, которая планировала участвовать в заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ и запретила въезд в страну российским журналистам. "Выдали шесть виз представителям Госдумы и еще три – представителям секретариата, обычно это разведчики. В целом это девять виз. А претендовали они на 61 визу", – рассказала она.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, ОБСЕ, Австрия, Госдума, война России против Украины, Петр Толстой, Рикард Йозвяк, заседание
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