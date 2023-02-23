"Русский военный корабль, пошел..." Представитель Латвии на заседании ПА ОБСЕ призвал выгнать делегацию России

"Мы говорим, что стоим на наших принципах и ценностях. Это не так. Есть слон в этой комнате, который называется делегация Российской Федерации. Если бы я был свидетелем и кто-то спросил меня, кто военный преступник, я бы показал на задние ряды в этой комнате. Это просто позор, что эта делегация здесь", – сказал Колс.

Он напомнил, что представители делегации – подсанкционные россияне, голосовавшие за аннексию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

"И мы сидим, как будто ничего не происходит. И я воспользуюсь моментом и передам сообщение российской делегации, сидящей в этом зале. Я процитирую украинского пограничника: "Русский военный корабль, пошел на х...й", – сказал он.

To the disgrace that is the presence of the #Russian delegation of sanctioned war criminals at the @oscepa, I can only repeat what #Ukrainian border guards so eloquently put nearly a year ago when addressing a particular Russian warship. #OSCEPA #OSCE pic.twitter.com/FQxEXSGvpN — Rihards Kols (@RihardsKols) February 23, 2023

Глава российской делегации Петр Толстой в ответ заявил, что его "делегация находится здесь по праву и не является слоном", и предложил всем несогласным с РФ выйти из зала "вместе со своими украинскими флагами".

После этого большое количество участников заседания демонстративно вышли из зала, видео опубликовал редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк в своем Twitter.

and this is the response by the * delegate Tolstoi. the chair is warning him for misbehaving, delegates from other countries demonstrably leave the room. #Ukraine #Russia https://t.co/qEgDRrN264 pic.twitter.com/bbtFj1k0xD — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 23, 2023