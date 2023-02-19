Украинская делегация будет бойкотировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ из-за допуска россиян – нардеп Кравчук

Зимняя сессия ПА ОБСЕ состоится 23–24 февраля в Вене.

"Мы не будем принимать участие в официальных мероприятиях ПАСЕ. Но мы едем в Вену для переговоров с нашими партнерами по поводу того, что делать, как вывести ОБСЕ из этого кризиса или, по крайней мере, Парламентскую ассамблею ОБСЕ. Потому что в Парламентской ассамблее состоят политики, они в своих парламентах принимают решения большинством голосов, а не консенсусом. Поэтому все эти блокировки, когда одна или две страны могут заблокировать все решения – это тупик для любой международной организации, где действует такое правило", – сказала она.

Кравчук отметила, что Австрия выдала визы не только российским парламентариям, но и в целом 61 члену российской делегации.

"Там не только Толстой, Слуцкий, которые призывают к геноциду украинцев, там еще целая куча... Мы понимает, что это спецслужбы, это пропагандисты, которые приедут использовать заседания Парламентской ассамблеи в качестве декораций. И мы вместе с нашей украинской общиной работаем над протестами возле территории, где это будет проводиться. Но мы сами не будем находиться на заседании", – сказала Кравчук.

Она выразила уверенность, что на следующем заседании ПА ОБСЕ россиян не будет, так как оно будет проходить в Канаде и она "точно не даст визы" ни россиянам, ни белорусам.

"Но это не может быть постоянным решением. Потому что следующее заседание, например, будет в Таджикистане и им визы не нужны, потому что они просто приедут, открывая там дверь с ноги. Поэтому мы и будем работать с союзниками, чтобы в Ванкувере, в Канаде, в июне можно было все-таки проголосовать эти изменения. Потому что иначе не будет этой реформы и организация просто будет заблокирована... Речь идет об изменении правил, чтобы можно было отстранить делегацию страны-агрессора. Там не будет написано "Россия", но все понимают, о ком речь", – сказала нардеп.