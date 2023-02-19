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ПОЛИТИКА

Украинская делегация будет бойкотировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ из-за допуска россиян – нардеп Кравчук

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Украинская делегация отправится в Вену, но участвовать в сессии не будет
Украинская делегация отправится в Вену, но участвовать в сессии не будет
Фото: depositphotos.com

Украинская делегация не будет участвовать в официальных мероприятиях в рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ из-за допуска россиян. Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа", член украинской делегации Евгения Кравчук в эфире общенационального телемарафона 19 февраля, трансляцию вел канал "1+1".

Зимняя сессия ПА ОБСЕ состоится 23–24 февраля в Вене.

"Мы не будем принимать участие в официальных мероприятиях ПАСЕ. Но мы едем в Вену для переговоров с нашими партнерами по поводу того, что делать, как вывести ОБСЕ из этого кризиса или, по крайней мере, Парламентскую ассамблею ОБСЕ. Потому что в Парламентской ассамблее состоят политики, они в своих парламентах принимают решения большинством голосов, а не консенсусом. Поэтому все эти блокировки, когда одна или две страны могут заблокировать все решения – это тупик для любой международной организации, где действует такое правило", – сказала она.

Кравчук отметила, что Австрия выдала визы не только российским парламентариям, но и в целом 61 члену российской делегации.

"Там не только Толстой, Слуцкий, которые призывают к геноциду украинцев, там еще целая куча... Мы понимает, что это спецслужбы, это пропагандисты, которые приедут использовать заседания Парламентской ассамблеи в качестве декораций. И мы вместе с нашей украинской общиной работаем над протестами возле территории, где это будет проводиться. Но мы сами не будем находиться на заседании", – сказала Кравчук.

Она выразила уверенность, что на следующем заседании ПА ОБСЕ россиян не будет, так как оно будет проходить в Канаде и она "точно не даст визы" ни россиянам, ни белорусам.

"Но это не может быть постоянным решением. Потому что следующее заседание, например, будет в Таджикистане и им визы не нужны, потому что они просто приедут, открывая там дверь с ноги. Поэтому мы и будем работать с союзниками, чтобы в Ванкувере, в Канаде, в июне можно было все-таки проголосовать эти изменения. Потому что иначе не будет этой реформы и организация просто будет заблокирована... Речь идет об изменении правил, чтобы можно было отстранить делегацию страны-агрессора. Там не будет написано "Россия", но все понимают, о ком речь", – сказала нардеп.

Контекст:

В апреле 2022 года ОБСЕ заявила, что закрывает специальную мониторинговую миссию в Украине. Организация приняла такое решение после того, как РФ в марте заблокировала продление мандата миссии.

С 1 июля прекратил работу и украинский офис координатора проектов ОБСЕ из-за того, что Россия не согласовала продление мандата ОБСЕ в Украине. Офис вел деятельность в Украине в течение 23 лет. 

2 августа тогдашний председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау объявил о запуске новой программы ОБСЕ для Украины. Она предусматривает, в частности, противодействие незаконному перемещению украинцев, сексуальному насилию со стороны оккупантов. 

29 сентября стало известно, что ОБСЕ продолжит вести проектную деятельность в Украине.

В ноябре делегация Украины заявляла о бойкотировании работы в Парламентской ассамблее ОБСЕ из-за нежелания организации изменить правила и изгнать Россию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и президент Владимир Зеленский призывают ОБСЕ исключить Россию из организации. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид считает, что делать этого не следует, так как "однажды нам снова понадобятся каналы общения".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, Австрия, бойкот, визы, война России против Украины, Евгения Кравчук
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