ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина в ОБСЕ заявила, что оккупанты угнали около 50 автомобилей миссии организации

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СММ ОБСЕ сейчас не работает в Украине
СММ ОБСЕ сейчас не работает в Украине
Фото: EPA (архив)

Российские оккупанты похитили около 50 автомобилей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая ранее работала в Украине, и перебросили их на временно оккупированные территории на востоке Украины.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщил "Укринформ" 19 января.

"Преступный московский режим пошел дальше и совершил еще одно преступление против ОБСЕ, угнав около 50 автомобилей СММ ОБСЕ. По сообщениям, эти автомобили были перемещены Россией на временно оккупированную территорию на востоке Украины в минувшие выходные", – заявил он.

Дипломат также отметил вероятность провокаций с использованием этих машин.

15 января российский пропагандист Александр Коц опубликовал видео, как эвакуаторы ведут автомобили с маркирвокой миссии ОБСЕ.

Организация в своем Twitter отметила, что у нее сейчас нет никакого присутствия на Донбассе.

Контекст:

СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдала за ситуацией во всех регионах Украины с 29 июля 2014 года, после начала войны на Донбассе. Миссия регулярно готовила отчеты об обстановке в стране, а также участвовала в переговорах между сторонами конфликта.

В апреле 2022 года ОБСЕ заявила, что закрывает специальную мониторинговую миссию в Украине. Организация приняла такое решение после того, как РФ в марте заблокировала продление мандата миссии.

С 1 июля прекратил работу и украинский офис координатора проектов ОБСЕ из-за того, что Россия не согласовала продление мандата ОБСЕ в Украине. Офис вел деятельность в Украине в течение 23 лет. 

2 августа тогдашний председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау объявил о запуске новой программы ОБСЕ для Украины. Она предусматривает, в частности, противодействие незаконному перемещению украинцев, сексуальному насилию со стороны оккупантов. 

29 сентября стало известно, что ОБСЕ продолжит вести проектную деятельность в Украине.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, автомобили, ОБСЕ, война России против Украины, Евгений Цымбалюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я была на репетиции топ-5". Обладательница спецпремии конкурса "Мисс Вселенная 2022" Апанасенко рассказала, почему не вошла в топ-16
"Я была на репетиции топ-5". Обладательница спецпремии конкурса "Мисс Вселенная 2022" Апанасенко рассказала, почему не вошла в топ-16
Jerry Heil стала лауреатом премии Music Moves Europe Awards
Jerry Heil стала лауреатом премии Music Moves Europe Awards
"Боже, как это красиво", "Вот это растяжка!" Кошмал выложила в сеть свою тренировку по йоге
"Боже, как это красиво", "Вот это растяжка!" Кошмал выложила в сеть свою тренировку по йоге
"Он ваш брат?", "Двойник". В сети обсуждают сходство Шмыгаля с Мишелем
"Он – ваш брат?", "Двойник". В сети обсуждают сходство Шмыгаля с Мишелем
  "Давай наконец-то поженимся". Премьер Новой Зеландии Ардернт публично сделала предложение отцу своей четырехлетней дочери. Видео
  "Давай наконец-то поженимся". Премьер Новой Зеландии Ардернт публично сделала предложение отцу своей четырехлетней дочери. Видео
"Давно не виделись". Трансгендерный актер Эллиот Пейдж показал, как сейчас выглядит
"Давно не виделись". Трансгендерный актер Эллиот Пейдж показал, как сейчас выглядит
"Живут отдельно", "Вы расстались?" В сети обсуждают возможный разрыв Квитковой и Добрынина
"Живут отдельно", "Вы расстались?" В сети обсуждают возможный разрыв Квитковой и Добрынина
"Я так и не понял, за что впал в немилость". Демин рассказал о конфликте с Ямой
"Я так и не понял, за что впал в немилость". Демин рассказал о конфликте с Ямой
42-летняя дочь Ющенко сообщила о своей болезни
42-летняя дочь Ющенко сообщила о своей болезни
Уилл Смит перепостил ролик, в котором звучит песня на русском языке. Население страны-агрессора РФ пишет ему комментарии с благодарностями
Уилл Смит перепостил ролик, в котором звучит песня на русском языке. Население страны-агрессора РФ пишет ему комментарии с благодарностями
"Как это красиво", "Сила". Бех-Романчук показала на видео свой прыжок
"Как это красиво", "Сила". Бех-Романчук показала на видео свой прыжок
Парамедик Пташка сделала татуировки почерком своих родителей. Фото
Парамедик Пташка сделала татуировки почерком своих родителей. Фото
"Кремлевский молчун нашелся", "Ярый путинодрочер". Замалчивающие войну Познер и Ярмольник засветились в США
"Кремлевский молчун нашелся", "Ярый путинодрочер". Замалчивающие войну Познер и Ярмольник засветились в США
"Куколка". Лопес вышла в свет в платье с микролифом, выставив бюст
"Куколка". Лопес вышла в свет в платье с микролифом, выставив бюст
Как приготовить дома котлету по-киевски из фарша. Рецепт
Как приготовить дома котлету по-киевски из фарша. Рецепт
28-летний муж 40-летней Спирс окунулся в бочку со льдом и попробовал его на вкус. Видео
28-летний муж 40-летней Спирс окунулся в бочку со льдом и попробовал его на вкус. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается (116742)
2
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой (77657)
3
Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне (55707)
4
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару (54240)
5
"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов (38849)
6
"Это тело такое невероятное", "Физическое совершенство". Бех-Романчук в микрошортах прошлась перед камерой (27920)
7
Как выглядит Ефросинина в реальной жизни. Видео (25690)
8
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье (18346)
 
 
 
 