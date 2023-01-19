Украина в ОБСЕ заявила, что оккупанты угнали около 50 автомобилей миссии организации

СММ ОБСЕ сейчас не работает в Украине Фото: EPA (архив)

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщил "Укринформ" 19 января.

"Преступный московский режим пошел дальше и совершил еще одно преступление против ОБСЕ, угнав около 50 автомобилей СММ ОБСЕ. По сообщениям, эти автомобили были перемещены Россией на временно оккупированную территорию на востоке Украины в минувшие выходные", – заявил он.

Дипломат также отметил вероятность провокаций с использованием этих машин.

15 января российский пропагандист Александр Коц опубликовал видео, как эвакуаторы ведут автомобили с маркирвокой миссии ОБСЕ.

Организация в своем Twitter отметила, что у нее сейчас нет никакого присутствия на Донбассе.