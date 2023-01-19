Украина в ОБСЕ заявила, что оккупанты угнали около 50 автомобилей миссии организации

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщил "Укринформ" 19 января.
"Преступный московский режим пошел дальше и совершил еще одно преступление против ОБСЕ, угнав около 50 автомобилей СММ ОБСЕ. По сообщениям, эти автомобили были перемещены Россией на временно оккупированную территорию на востоке Украины в минувшие выходные", – заявил он.
Дипломат также отметил вероятность провокаций с использованием этих машин.
15 января российский пропагандист Александр Коц опубликовал видео, как эвакуаторы ведут автомобили с маркирвокой миссии ОБСЕ.
Организация в своем Twitter отметила, что у нее сейчас нет никакого присутствия на Донбассе.
СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдала за ситуацией во всех регионах Украины с 29 июля 2014 года, после начала войны на Донбассе. Миссия регулярно готовила отчеты об обстановке в стране, а также участвовала в переговорах между сторонами конфликта.
В апреле 2022 года ОБСЕ заявила, что закрывает специальную мониторинговую миссию в Украине. Организация приняла такое решение после того, как РФ в марте заблокировала продление мандата миссии.
С 1 июля прекратил работу и украинский офис координатора проектов ОБСЕ из-за того, что Россия не согласовала продление мандата ОБСЕ в Украине. Офис вел деятельность в Украине в течение 23 лет.
2 августа тогдашний председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау объявил о запуске новой программы ОБСЕ для Украины. Она предусматривает, в частности, противодействие незаконному перемещению украинцев, сексуальному насилию со стороны оккупантов.
29 сентября стало известно, что ОБСЕ продолжит вести проектную деятельность в Украине.