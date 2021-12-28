С января из России могут начать выдворять иностранцев за незаконную трудовую деятельность

Мигрантов за работу без регистрации могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. руб (около 1,8 тыс. грн), также к ним могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы РФ и запретом на обратный въезд.
Мигрантам, не имеющим документов для работы в России, в том числе гражданам Украины, министерство рекомендует обратиться в органы внутренних дел РФ для получения патента без учета требований к сроку подачи документов и цели въезда в Россию.
По состоянию на август 2021 года в России нелегально находилось более 700 тыс. нелегальных мигрантов из других стран, сообщала пресс-служба российского МВД.
Количество патентов, выданных трудовым мигрантам в России за 10 месяцев 2021 года, увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных российского МВД по миграции за период с января по октябрь: за это время иностранным гражданам и лицам без гражданства было оформлено 1,9 млн патентов. За 10 месяцев 2020 года этот показатель составил 972 тыс.
По информации НВ, в России находится 3,3 млн трудовых мигрантов из Украины.