С января из России могут начать выдворять иностранцев за незаконную трудовую деятельность

Трудовых мигрантов без патента могут оштрафовать и выдворить за пределы РФ Фото: EPA

Мигрантов за работу без регистрации могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. руб (около 1,8 тыс. грн), также к ним могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы РФ и запретом на обратный въезд.

Мигрантам, не имеющим документов для работы в России, в том числе гражданам Украины, министерство рекомендует обратиться в органы внутренних дел РФ для получения патента без учета требований к сроку подачи документов и цели въезда в Россию.