Салливан ушел с должности посла в России, диппредставительство в Москве временно возглавила Руд

"Посол США в Российской Федерации Джон Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву. Посол Салливан был назначен в декабре 2019 года и проработал на этой должности почти три года", – говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что Салливан "завершит 40-летнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США".

"До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд", – объяснили американские дипломаты.

Руд с июня 2022 года является заместителем главы дипмиссии посольства США в РФ. До приезда в Москву работала преподавателем-консультантом Военного колледжа армии США. С 2017-го по 2020 год Руд была заместителем посла США в Грузии, а с 2014-го по 2016 год – советником по политическим вопросам посольства США в Афганистане.