США готовы предоставить Украине оружие, которое ей необходимо – Салливан

Салливан: Оружие поступает каждый день, в том числе и сегодня Фото: EPA

"Мы собираемся предоставить Украине оружие, которое ей необходимо, чтобы дать отпор россиянам и не дать им захватить больше городов и поселков, где они совершают преступления", – сказал он.

В эфире NBC News Салливан сказал, что оружие в Украину поступает "каждый день".

"Мы делаем все, что можем, как Соединенные Штаты, круглосуточно работая над доставкой собственного оружия и занимаемся организацией и координацией поставок оружия из многих других стран, чтобы Украина имела то, что ей нужно. Оружие поступает каждый день, в том числе и сегодня... Мы будем продолжать настойчиво работать над тем, чтобы Украина получила то, что ей нужно, чтобы укрепить свои позиции на поле боя и укрепить свои позиции за столом переговоров", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)