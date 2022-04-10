США готовы предоставить Украине оружие, которое ей необходимо – Салливан

"Мы собираемся предоставить Украине оружие, которое ей необходимо, чтобы дать отпор россиянам и не дать им захватить больше городов и поселков, где они совершают преступления", – сказал он.
В эфире NBC News Салливан сказал, что оружие в Украину поступает "каждый день".
"Мы делаем все, что можем, как Соединенные Штаты, круглосуточно работая над доставкой собственного оружия и занимаемся организацией и координацией поставок оружия из многих других стран, чтобы Украина имела то, что ей нужно. Оружие поступает каждый день, в том числе и сегодня... Мы будем продолжать настойчиво работать над тем, чтобы Украина получила то, что ей нужно, чтобы укрепить свои позиции на поле боя и укрепить свои позиции за столом переговоров", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
21 марта 13 стран подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины". Они заявили о необходимости снабдить Украину противотанковым и противовоздушным оружием.
23 марта Совет Евросоюза принял решение удвоить финансирование военной помощи Украине до €1 млрд.
24 марта на внеочередном саммите НАТО, посвященном нападению России на Украину, принято решение и впредь оказывать всевозможную помощь и поддержку Украине для противостояния российскому вторжению.
31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине оружия столько, сколько будет нужно.