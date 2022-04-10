ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате масштабного вторжения России в Украине погибли почти 1800 мирных жителей – данные ООН

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фактические потери среди мирных жителей выше, предупредили в ООН
Фактические потери среди мирных жителей выше, предупредили в ООН
Фото: ЕРА

С утра 24 февраля, когда Россия начала массовое вторжение в Украину, по 00.00 10 апреля в Украине погибли 1793 мирных жителя. Об этом 10 апреля проинформировало управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

"Всего убиты 1793 человека (458 мужчин, 294 женщины, 27 девочек и 46 мальчиков, а также 69 детей и 899 взрослых, пол которых пока неизвестен). Всего 2439 раненых (279 мужчин, 213 женщин, 47 девочек и 46 мальчиков, а также 136 детей и 1718 взрослых, пол которых пока неизвестен)", – сказано в сообщении.

Его авторы отметили, что большинство мирных людей "погибли в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов".

"УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной (Луганская область) и Бородянки (Киевская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры подтверждаются и не включены в приведенную выше статистику", – подчеркнули в ООН.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Число погибших мирных украинцев в результате агрессии России исчисляется тысячами, следует из данных властей в Украине. Так, власти Мариуполя 28 марта сообщали, что в городе погибло около 5 тыс. жителей, из них около 210 – дети.

Теги: Россия, оружие, ООН, война, статистика, агрессия, раненые, артиллерия, вторжение, жертвы, дети, обстрелы, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, женщины, взрывы, погибшие, мужчины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев выступили с благотворительным концертом для переселенцев. Видео
  Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев выступили с благотворительным концертом для переселенцев. Видео
Австралия, США, ЮАР и другие. Записанная Pink Floyd и Хлывнюком песня в поддержку Украины лидирует в чартах более 20 стран мира
Австралия, США, ЮАР и другие. Записанная Pink Floyd и Хлывнюком песня в поддержку Украины лидирует в чартах более 20 стран мира
  "Москаль некрасівий, геть з України". Jerry Heil посвятила песню ВСУ, Зеленскому, Киму и Арестовичу. Видео
  "Москаль некрасівий, геть з України". Jerry Heil посвятила песню ВСУ, Зеленскому, Киму и Арестовичу. Видео
Стивен Кинг рассказал подписчикам, какую украинскую певицу стоит послушать. Она отреагировала
Стивен Кинг рассказал подписчикам, какую украинскую певицу стоит послушать. Она отреагировала
Тоня Матвиенко прокомментировала слухи о разводе с Мирзояном
Тоня Матвиенко прокомментировала слухи о разводе с Мирзояном
Вакарчук – россиянам: Мы никогда не будем отделять тех, кто убивал и отдавал приказы, от тех, кто молчал и ничего не делал. Никогда не простим!
Вакарчук – россиянам: Мы никогда не будем отделять тех, кто убивал и отдавал приказы, от тех, кто молчал и ничего не делал. Никогда не простим!
  Джулиан Леннон впервые исполнил публично песню своего отца Imagine в поддержку Украины. Видео
  Джулиан Леннон впервые исполнил публично песню своего отца Imagine в поддержку Украины. Видео
Служащий в ВСУ Серга показал брата, который также стал военнослужащим
Служащий в ВСУ Серга показал брата, который также стал военнослужащим
  "Смерть любви". Morgenshtern прокомментировал заявление экс-супруги о разводе
  "Смерть любви". Morgenshtern прокомментировал заявление экс-супруги о разводе
"Пятилетняя дочь моей подруги поседела у меня на глазах". Жена министра обороны Резникова заявила, что женщинам не должно быть стыдно уезжать из Украины
"Пятилетняя дочь моей подруги поседела у меня на глазах". Жена министра обороны Резникова заявила, что женщинам не должно быть стыдно уезжать из Украины
52-летняя Лопес объявила о помолвке с Аффлеком
52-летняя Лопес объявила о помолвке с Аффлеком
  Kalush Orchestra в обновленном составе выступила в Израиле во время международного тура в поддержку Украины. Видео
  Kalush Orchestra в обновленном составе выступила в Израиле во время международного тура в поддержку Украины. Видео
  Полякова спела в Греции украинский гимн перед благотворительным матчем "Шахтера" с "Олимпиакосом" в поддержку Украины. Видео
  Полякова спела в Греции украинский гимн перед благотворительным матчем "Шахтера" с "Олимпиакосом" в поддержку Украины. Видео
За год количество подписчиков Зеленского в Instagram увеличилось почти в два раза и составляет 16,7 млн
За год количество подписчиков Зеленского в Instagram увеличилось почти в два раза и составляет 16,7 млн
  Сторож сгоревшего музея, в котором хранились картины Примаченко, рассказал, как выносил работы художницы под обстрелом оккупантов. Видео
  Сторож сгоревшего музея, в котором хранились картины Примаченко, рассказал, как выносил работы художницы под обстрелом оккупантов. Видео
"На это невозможно смотреть без боли". Руслана показала, как выглядит разрушенная российскими оккупантами Бородянка
"На это невозможно смотреть без боли". Руслана показала, как выглядит разрушенная российскими оккупантами Бородянка
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер (190430)
2
"Он – очень близкий для меня человек". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, о чем во время войны переписывается с Зеленским (83507)
3
"Нализал". Садальскому ответили, откуда у пропагандиста Соловьева виллы в Италии (33488)
4
"Я проснулась от странных звуков. Мужа в постели не было". Жена Зеленского рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину (30681)
5
"Степень омерзительности этого человека трудно представить". Проживающий в США армянский певец предложил России напасть на Армению (26492)
6
"Пятилетняя дочь моей подруги поседела у меня на глазах". Жена министра обороны Резникова заявила, что женщинам не должно быть стыдно уезжать из Украины (23219)
7
Жена министра обороны Резникова рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину (13506)
8
"Именно после свадьбы наши отношения дали трещину". 24-летний Morgenshtern развелся спустя семь месяцев после регистрации брака (13228)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS