В результате масштабного вторжения России в Украине погибли почти 1800 мирных жителей – данные ООН

"Всего убиты 1793 человека (458 мужчин, 294 женщины, 27 девочек и 46 мальчиков, а также 69 детей и 899 взрослых, пол которых пока неизвестен). Всего 2439 раненых (279 мужчин, 213 женщин, 47 девочек и 46 мальчиков, а также 136 детей и 1718 взрослых, пол которых пока неизвестен)", – сказано в сообщении.

Его авторы отметили, что большинство мирных людей "погибли в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов".

"УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной (Луганская область) и Бородянки (Киевская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры подтверждаются и не включены в приведенную выше статистику", – подчеркнули в ООН.

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