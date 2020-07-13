Самоубийство мэра Сеула. Бывшая секретарша представила доказательства его приставаний

Мэр Сеула Пак Вон Сун, которого 9 июля нашли мертвым, отправлял секретарше интимные фотографии, пытался ее обнимать и настаивал на селфи. Женщина обратилась в полицию, а после самоубийства Пак Вон Суна заявила, что стала объектом травли.

Бывшая секретарша покойного мэра Сеула Пак Вон Суна обвинила его в сексуальных домогательствах, которые длились около четырех лет, даже после ее перехода на другую работу в городской администрации. Об этом 13 июля на пресс-конференции в Сеуле рассказали ее адвокат и представители организаций по защите прав женщин и жертв сексуального насилия, информирует Yonhap.

Они зачитали заявление женщины, из которого следует, что она не получила помощь в мэрии: чиновники не верили ей или говорили, что "частью работы секретаря является эмоциональная поддержка мэра".

Экс-секретарь утверждает, что Пак Вон Сун не раз пытался обнимать ее в кабинете и в комнате отдыха; настаивал на совместных селфи; когда женщина поранила колено, начал целовать его. Кроме того, он якобы присылал свои интимные фото в их чат в Telegram.

В заявлении пострадавшей говорится, что она испытывала боль от поведения своего начальника и собиралась потребовать его извинений через суд.

Письма и фото переданы правоохранителям, заявила адвокат.

Заявление в полицию было подано на прошлой неделе. После того, как популярного политика нашли мертвым, его секретарша, по словам правозащитников, стала объектом травли; она подала еще одно заявление о моральном ущербе.

64-летний Пак Вон Сун пропал 9 июля после того, как его бывшая секретарь подала заявление в полицию с жалобой на нежелательные "физические контакты" и "неуместные" сообщения от начальника.

Полицейские начали широкомасштабную операцию, в которой участвовали сотни офицеров, беспилотных летательных аппаратов и служебных собак. В ночь на 10 июля тело Пак Вон Суна нашли в лесу.

Он оставил предсмертную записку на рабочем столе.

64-летний Пак Вон Сун был известным в Южной Корее юристом и общественным деятелем. Должность мэра Сеула занимал с 2011 года.