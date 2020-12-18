"Сегодня я один из вас". Премьер Словакии заразился коронавирусом

Премьер Словакии Игорь Матович сообщил, что на праздники должен был помогать в госпитале, но теперь, после позитивного теста на коронавирус, "планы, наверное, будут немного другими".

Матович на прошлой неделе участвовал в саммите ЕС Фото: EPA

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заболел COVID-19. Об этом он написал в Facebook 18 декабря.

Политик обнародовал скриншот с позитивным результатом теста на коронавирус.

"Сегодня я один из вас", – написал премьер.

Он сообщил, что на праздники должен был помогать в госпитале, но теперь "планы, наверное, будут немного другими".

Матович на прошлой неделе участвовал в саммите ЕС в Брюсселе, где был и президент Франции Эммануэль Макрон, у которого коронавирус подтвердили 17 декабря.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Словакии подтверждено 146,1 тыс. случаев COVID-19, умерло 1440 человек, 104,6 тыс. заболевших выздоровело.