Семья отравленной "Новичком" британки подала в суд на Россию

В июле прошлого года умерла британка Дон Стерджесс, отравившаяся нервно-паралитическим веществом "Новичок". Теперь ее семья подает в суд на Россию.

Семья британки Дон Стерджесс, умершей от нервно-паралитического вещества "Новичок", подала в суд на Россию. Об этом 15 декабря сообщило издание Mirror.

Подробности поданного ходатайства не разглашаются, однако известно, что рассмотрение будет идти в Высоком суде Лондона в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека. Ответчиками в иске указаны Российская Федерация, министерство обороны РФ и Главное управление Генштаба вооруженных сил РФ.

Вместе с тем, как отмечает издание, суд сможет рассмотреть заявление родных Стерджесс только после окончания расследования причин ее смерти, то есть не раньше следующего года.

4 марта 2018 года "Новичком" были отравлены экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, заболел также полицейский Ник Бейли, работавший на месте инцидента в британском Солсбери. 30 июня после отравления "Новичком" были госпитализированы жители соседнего Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджесс.

По информации The Sun, пара посещала сады королевы Елизаветы, которые находятся в 1,6 км от места, где в марте "Новичком" были отравлены Скрипали. Роули сообщил следователям, что нашел флакон с жидкостью, решил, что это духи, и дал его Стерджесс. Та нанесла жидкость себе на лицо и запястья.

Стерджесс умерла 8 июля, остальные пострадавшие выжили.

6 марта 2019-го посольство России в Великобритании опубликовало письмо сына погибшей Эвана Хоупа российскому президенту Владимиру Путину, в котором тот заявил, что британская полиция считает двух россиян ответственными за смерть его матери, и просит главу Кремля позволить полиции Великобритании допросить их.