Сенатор Сандерс собрал на мемах со своим изображением $1,8 млн

Прибыль от сувенирной продукции с фотографией сенатора Берни Сандерса на инаугурации президента США пойдет на благотворительность.

Сандерс: Мы в Вермонте знаем кое-что о холоде и не слишком беспокоимся о моде Фото: EPA

Американский сенатор-демократ Берни Сандерс собрал $1,8 млн на благотворительность за счет продажи товаров с его ставшим популярным изображением. Об этом пишет CNN.

Свитшоты ($45) и футболки ($27) с фотографией сенатора, сделанной на инаугурации Джо Байдена, его команда начала продавать 21 января. Первую партию свитшотов раскупили за менее чем 30 минут. На выходных добавили больше позиций, но все распродали до утра понедельника 25 января.

Собранные деньги распределят в родном штате Сандерса Вермонте между несколькими благотворительными организациями, которые заботятся о пожилых людях и детях.

Политик не единственный, кто использует вирусный момент как шанс собрать деньги на благотворительность. Американское фотоагентство Getty Images все доходы от продажи знаменитой фотографии Сандерса передаст компании Meals on Wheels America – она заботится о людях, которые самостоятельно не могут сходить в магазин.

Производитель верхней одежды Burton Snowboards, которую Сандерс носил в день инаугурации, пожертвовал 50 курток департаменту по делам детей и семьи Берлингтона от имени сенатора.

Сам Сандерс 23 января отметил в интервью телеведущему Сету Мейерсу, что не ожидал такой популярности. "Мы знаем кое-что о холоде здесь, в Вермонте, и не слишком беспокоимся о моде", – написал он.

Инаугурация Байдена – не первое мероприятие, во время которого обратили внимание на варежки Сандерса. В прошлом году сенатор был в них на Женском марше в Нью-Гемпшире. После этого у варежек появился собственный аккаунт в Twitter.