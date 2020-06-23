"Ждите мемы". Владимир Кличко сфотографировался в трусах, носках и зимней шапке

Украинский спортсмен Владимир Кличко опубликовал в соцсетях ироничное фото, на котором запечатлен в необычном виде.

Бывший украинский боксер Владимир Кличко разместил в Instagram фото, на котором запечатлен в необычном виде – спортсмен позирует в кадре в трусах, носках, зимней вязанной шапке с забралом и в перчатках.

"Мне сказали, что я хладнокровный. Так и есть", – подписал он шуточное фото, которое сделал возле двери криокамеры.

"Ждите мемы", – отреагировали на фото фолловеры украинского спортсмена.

Владимир Кличко провел 69 боев, одержав победу в 64-х поединках. Во время карьеры Кличко владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015), WBA (2011–2015) и The Ring (2009–2015).