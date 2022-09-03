Серена Уильямс попрощалась с теннисом. Фото, видео

Об этом сообщил сайт турнира.

Уильямс, пишет сайт US Open, сделала последний рывок к рекорду Маргарет Корт – обладательнице 24 титулов Большого шлема в одиночном разряде, но проиграла Томлянович со счетом 7-5, 6-7(4), 6-1.

Как отмечает CNN, учитывая безупречные стандарты Уильямс, этот матч не стал "сказочным финалом, которого она, вероятно, хотела бы, но реакция зрителей на стадионе Артура Эша стала еще одним доказательством того, насколько важна была Уильямс для игры".

Уильямс вчера попрощалась с теннисом. Она поблагодарила родителей и сестру Винус. Теннисистка плакала на корте.

"Все началось с моих родителей. Они заслуживают всего. Я благодарна им. Это счастливые слезы, я думаю. И я не была бы Сереной, если бы не Винус. Спасибо, Винус. Только благодаря ей Серена Уильямс когда-либо существовала", – сказала 40-летняя Серена Уильямс.

29-летняя Томлянович отметила, что еще ребенком наблюдала за игрой Уильямс и никогда не думала, что получит шанс сыграть с ней в ее последнем матче. Она назвала невероятным вклад Уильямс в развитие тенниса.

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Сестры Уильямс вдохновили "не одно поколение молодых людей взять в руки ракетку". Серена оставила неизгладимый след в спорте, подчеркивает CNN.

Семья теннисисток вдохновила также американский кинематограф – в 2021 году на экраны вышел фильм "Король Ричард" Рейнальдо Маркуса Грина. В нем главный герой – отец сестер Уильямс, который тренирует девочек на общественных кортах Нью-Йорка и воспитывает будущих чемпионок. Именно это обучение заложило основу карьеры сестер, считает CNN.