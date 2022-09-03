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Серена Уильямс попрощалась с теннисом. Фото, видео

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Серена Уильямс расплакалась, прощаясь с теннисом
Серена Уильямс расплакалась, прощаясь с теннисом
Фото: ЕРА

Выдающаяся американская теннисистка Серена Уильямс 2 сентября провела 1014-й и, вероятно, последний матч в своей спортивной карьере, проиграв в третьем круге US Open Айле Томлянович.

Об этом сообщил сайт турнира.

Уильямс, пишет сайт US Open, сделала последний рывок к рекорду Маргарет Корт – обладательнице 24 титулов Большого шлема в одиночном разряде, но проиграла Томлянович со счетом 7-5, 6-7(4), 6-1.

Как отмечает CNN, учитывая безупречные стандарты Уильямс, этот матч не стал "сказочным финалом, которого она, вероятно, хотела бы, но реакция зрителей на стадионе Артура Эша стала еще одним доказательством того, насколько важна была Уильямс для игры".

Уильямс вчера попрощалась с теннисом. Она поблагодарила родителей и сестру Винус. Теннисистка плакала на корте.

"Все началось с моих родителей. Они заслуживают всего. Я благодарна им. Это счастливые слезы, я думаю. И я не была бы Сереной, если бы не Винус. Спасибо, Винус. Только благодаря ей Серена Уильямс когда-либо существовала", – сказала 40-летняя Серена Уильямс.

29-летняя Томлянович отметила, что еще ребенком наблюдала за игрой Уильямс и никогда не думала, что получит шанс сыграть с ней в ее последнем матче. Она назвала невероятным вклад Уильямс в развитие тенниса.

Сестры Уильямс вдохновили "не одно поколение молодых людей взять в руки ракетку". Серена оставила неизгладимый след в спорте, подчеркивает CNN.

Семья теннисисток вдохновила также американский кинематограф – в 2021 году на экраны вышел фильм "Король Ричард" Рейнальдо Маркуса Грина. В нем главный герой – отец сестер Уильямс, который тренирует девочек на общественных кортах Нью-Йорка и воспитывает будущих чемпионок. Именно это обучение заложило основу карьеры сестер, считает CNN.

Контекст:

40-летняя Серена Уильямс – бывшая первая ракета мира, младшая сестра Винус Уильямс. Серена является одной из двух самых титулованных теннисисток в истории. Она выиграла 39 турниров Большого шлема, а также более 50 турниров WTA, четыре раза становилась чемпионкой Олимпиады.

В течение карьеры, по данным сайта WTA, Серена Уильямс заработала более $95 млн призовых.

О намерении покинуть спорт она объявила 9 августаУильямс заявила, что эволюционирует от тенниса к другим важным для нее вещам. В частности, она хочет сосредоточиться на развитии бизнеса и "увеличении семьи".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: спорт, Серена Уильямс, теннис, Винус Уильямс, US Open
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