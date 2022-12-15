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Сейм Литвы поддержал запрет на приобретение и хранение оружия для россиян и белорусов

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Документ о запрете на оружие для россиян и белорусов поддержали 106 депутатов Сейма Литвы
Документ о запрете на оружие для россиян и белорусов поддержали 106 депутатов Сейма Литвы
Фото: Lietuvos Respublikos Seimas / Flickr

Сейм (однопалатный парламент) Литвы 15 декабря утвердил поправки к закону о контроле над оружием и боеприпасами (проект №XIVP-2179(2)) в стране, документ поддержали 106 депутатов.

Об этом сообщается на сайте парламента.

По словам главы комитета Сейма по нацбезопасности и обороне Лауринаса Кащюнаса, "стрелки, солдаты-добровольцы, военнослужащие профессиональной военной службы наконец-то смогут приобрести в Литве оружие категории А".

"Давайте посмотрим на реальность в Украине. Реальность, в которой в бой вступили не только обученные и подготовленные для этого Вооруженные силы, имевшие оружие, но и весь народ. Территориальная оборона была в основном на скорую руку. А что делать, когда в твоей стране война? Лучше ли это сделать в последний момент, за несколько недель, раздавая автоматы направо и налево, или лучше позволить общественности, той части, которая может и хочет сопротивляться, вовремя спокойно приобрести оружие, которое они будут знать, привыкать и которым будут тренироваться? Чтобы, не дай бог, в случае необходимости они могли пойти защищать страну", – отметил вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас.

По инициативе комитета нацбезопасности и обороны документ также дополнен положениями о запрете приобретения и хранения оружия, оружейных принадлежностей, боеприпасов и их частей для граждан России и Беларуси, не имеющих гражданства Литвы.

Контекст:

В начале ноября правительство Эстонии одобрило поправки к закону об оружии, запретив им владеть гражданам третьих стран. По оценке властей, норма коснется 1325 человек, большинство из них – живущие в республике граждане России и Беларуси, отмечает "Немецкая волна". Ранее, в октябре, запретили владеть оружием негражданам и нелояльным гражданам Латвии.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, оружие, Литва, депутаты, гражданство, запрет, парламент, закон, комитет, территориальная оборона, Сейм Литвы
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