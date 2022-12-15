Сейм Литвы поддержал запрет на приобретение и хранение оружия для россиян и белорусов

Об этом сообщается на сайте парламента.

По словам главы комитета Сейма по нацбезопасности и обороне Лауринаса Кащюнаса, "стрелки, солдаты-добровольцы, военнослужащие профессиональной военной службы наконец-то смогут приобрести в Литве оружие категории А".

"Давайте посмотрим на реальность в Украине. Реальность, в которой в бой вступили не только обученные и подготовленные для этого Вооруженные силы, имевшие оружие, но и весь народ. Территориальная оборона была в основном на скорую руку. А что делать, когда в твоей стране война? Лучше ли это сделать в последний момент, за несколько недель, раздавая автоматы направо и налево, или лучше позволить общественности, той части, которая может и хочет сопротивляться, вовремя спокойно приобрести оружие, которое они будут знать, привыкать и которым будут тренироваться? Чтобы, не дай бог, в случае необходимости они могли пойти защищать страну", – отметил вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас.

По инициативе комитета нацбезопасности и обороны документ также дополнен положениями о запрете приобретения и хранения оружия, оружейных принадлежностей, боеприпасов и их частей для граждан России и Беларуси, не имеющих гражданства Литвы.