Сейм Польши предоставил президенту больше полномочий на время председательства страны в Совете ЕС

Все три чтения в Сейме прошли в один день. В ходе предварительных голосований Сейм отклонил предложение оппозиции отклонить закон в целом, предложения меньшинства также были отклонены. Теперь законопроект перейдет на рассмотрение Сената.

В оппозиции считают, что Дуда опасается, что после выборов в октябре 2024 года ему придется сотрудничать с новым оппозиционным правительством, и потому хочет законодательно гарантировать свое влияние на проведение внешней политики.

Президентский проект поддержала фракция правящей партии "Право и справедливость", тогда как представители оппозиции отнеслись к предложению критически. По мнению оппозиции, новые правила неконституционны, а мотивацией их введения является страх партии потерять власть и влияние на европейскую политику.

Закон о сотрудничестве органов власти во время председательства Польши в Совете ЕС определяет принципы сотрудничества правительства с президентом, Сеймом и Сенатом по вопросам, связанным с членством Польши в ЕС.

В соответствии с законом, правительство должно подавать президенту предложения по кандидатурам на ряд должностей: члена Европейской комиссии, члена Счетной палаты, судьи Суда ЕС, генерального адвоката Суда Европейского союза, члена экономического и социального комитета, члена комитета регионов и директора Европейского инвестиционного банка. Президент должен дать согласие или отказать в назначении кандидатов в течение 14 дней. Кроме того, решение о позиции Польши на заседании Европейского совета или международной встрече с участием ЕС принимает правительство по согласованию с президентом.