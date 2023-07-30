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Сейм Польши предоставил президенту больше полномочий на время председательства страны в Совете ЕС

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Сейм Польши одобрил законопроект, предложенный Дудой
Сейм Польши одобрил законопроект, предложенный Дудой
Фото: EPA

Сейм Польши 28 июля принял предложенный президентом Анджеем Дудой акт о сотрудничестве властей в связи с председательством Польши в Совете ЕС в первой половине 2025 года. У главы государства появится больше полномочий в проведении европейской политики, сообщает RMF24.

Все три чтения в Сейме прошли в один день. В ходе предварительных голосований Сейм отклонил предложение оппозиции отклонить закон в целом, предложения меньшинства также были отклонены. Теперь законопроект перейдет на рассмотрение Сената.

В оппозиции считают, что Дуда опасается, что после выборов в октябре 2024 года ему придется сотрудничать с новым оппозиционным правительством, и потому хочет законодательно гарантировать свое влияние на проведение внешней политики.

Президентский проект поддержала фракция правящей партии "Право и справедливость", тогда как представители оппозиции отнеслись к предложению критически. По мнению оппозиции, новые правила неконституционны, а мотивацией их введения является страх партии потерять власть и влияние на европейскую политику.

Закон о сотрудничестве органов власти во время председательства Польши в Совете ЕС определяет принципы сотрудничества правительства с президентом, Сеймом и Сенатом по вопросам, связанным с членством Польши в ЕС.

В соответствии с законом, правительство должно подавать президенту предложения по кандидатурам на ряд должностей: члена Европейской комиссии, члена Счетной палаты, судьи Суда ЕС, генерального адвоката Суда Европейского союза, члена экономического и социального комитета, члена комитета регионов и директора Европейского инвестиционного банка. Президент должен дать согласие или отказать в назначении кандидатов в течение 14 дней. Кроме того, решение о позиции Польши на заседании Европейского совета или международной встрече с участием ЕС принимает правительство по согласованию с президентом.

Контекст:

Совет ЕС – один из двух законодательных органов Европейского союза. В него входят 27 министров – по одному от каждого из правительств государств – членов Европейского союза. Каждые полгода в Совете ЕС меняется главенствующая страна. В настоящее время его возглавляет Швеция, указано на сайте Совета ЕС.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Польша, Совет ЕС, Анджей Дуда
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