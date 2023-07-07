Совет ЕС и Европарламент согласовали документ об увеличении производства боеприпасов

Согласованный документ позволить направить €500 млн для поддержки наращивания мощностей по производству наземных и артиллерийских боеприпасов, а также ракет, говорится в сообщении. Таким образом будет реализована часть плана, согласованного Советом ЕС в марте 2023 года, по обеспечению долгосрочного увеличения производства боеприпасов в Европе в интересах Украины и государств – членов блока.

"Благодаря сегодняшнему рекордно быстрому соглашению по ASAP ЕС укрепит и ускорит собственное производство боеприпасов и ракет в Европе. Это еще одно доказательство непоколебимой приверженности ЕС поддержке Украины, укреплению оборонной, технологической и промышленной базы ЕС и, в конечном счете, обеспечению долгосрочной безопасности и защиты граждан ЕС", – заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Согласованный документ вводит инструмент, с помощью которого ЕС будет оказывать финансовую поддержку укреплению мощностей союза по производству боеприпасов и ракет по всей цепочке, объясняется в пресс-релизе. Финансовая поддержка будет предоставляться в виде грантов на различные виды действий. Также нововведения облегчат доступ к финансированию для компаний ЕС, работающих в области производства боеприпасов и ракет через так называемый фонд наращивания, говорится в сообщении. Этот фонд предназначен для того, чтобы облегчить компаниям, производящим боеприпасы и ракеты, доступ к государственному и частному финансированию для ускорения инвестиций, необходимых для увеличения производственных мощностей, сказано в релизе.

Теперь соглашение должно быть одобрено Советом ЕС и Европарламентом. Оно будет официально утверждено двумя институтами после юридически-лингвистического просмотра, отметили в пресс-службе. Ожидается, что закон вступит в силу до конца июля.