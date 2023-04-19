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Штайнмайер в Варшаве попросил прощения за деяния нацистов

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Штайнмайер выступил на памятной церемонии в честь 80-летия восстания Варшавского гетто
Штайнмайер выступил на памятной церемонии в честь 80-летия восстания Варшавского гетто
Фото: EPA

В день 80-й годовщины начала восстания в Варшавском гетто федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вспомнил об ответственности немцев за преследование и массовые убийства евреев в годы Второй мировой войны и попросил прощения. Об этом сообщает DW.

"Сегодня я стою перед вами и прошу у вас прощения за преступления, совершенные здесь немцами", – заявил он на памятном мероприятии в Варшаве.

Президент отметил, что нацисты тщательно спланировали и осуществили свои преступления, и подчеркнул, что немцы осознают свою ответственность и задачу на будущее.

"Немцы преследовали, порабощали и убивали евреев Европы, евреев Варшавы с жестокостью и бесчеловечностью, для которых у нас нет слов. Для нас, немцев, ответственность за нашу историю не имеет конечной точки. Она останется нам напоминанием и нашей миссией в настоящем и будущем", – отметил Штайнмайер.

Он поблагодарил присутствовавших на церемонии президента Израиля Исаака Герцога и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за примирение обеих стран с немецкой нацией. По словам Штайнмайера, это "бесконечно ценный подарок".

Главы трех стран в компании представителей еврейских общин возложили цветы к памятнику героям гетто, сообщает PAP.

Контекст:

19 апреля 1943 года в Варшавском гетто началось восстание, которое стало крупнейшим актом сопротивления Холокосту и первым городским восстанием против немцев в оккупированной Европе, напоминает PAP. Борьба продолжалась почти месяц. За это время немцы методично уничтожали здания в гетто. В итоге они подорвали синагогу, что стало для них символическим актом "окончательной расправы с евреями Варшавы". Отдельные бои еще продолжались в мае и июне.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Холокост, Франк-Вальтер Штайнмайер, Варшава, нацисты
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