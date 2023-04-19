Штайнмайер в Варшаве попросил прощения за деяния нацистов

"Сегодня я стою перед вами и прошу у вас прощения за преступления, совершенные здесь немцами", – заявил он на памятном мероприятии в Варшаве.

Президент отметил, что нацисты тщательно спланировали и осуществили свои преступления, и подчеркнул, что немцы осознают свою ответственность и задачу на будущее.

"Немцы преследовали, порабощали и убивали евреев Европы, евреев Варшавы с жестокостью и бесчеловечностью, для которых у нас нет слов. Для нас, немцев, ответственность за нашу историю не имеет конечной точки. Она останется нам напоминанием и нашей миссией в настоящем и будущем", – отметил Штайнмайер.

Он поблагодарил присутствовавших на церемонии президента Израиля Исаака Герцога и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за примирение обеих стран с немецкой нацией. По словам Штайнмайера, это "бесконечно ценный подарок".

Главы трех стран в компании представителей еврейских общин возложили цветы к памятнику героям гетто, сообщает PAP.