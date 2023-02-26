"Много исторических параллелей". В документальном фильме NEXTA сравнила Путина и Гитлера

"Мы съездили в Германию и поговорили с историками, политиками, местными жителями и даже теми, кто поддерживает Путина! И нашли очень много исторических параллелей", – объяснили в Telegram авторы.
В NEXTA подчеркнули, что их фильм "о фашизме и рашизме, будущем россиян и конце Путина", а также "о том, что больше никогда не должно повториться".
Длительность фильма – один час и 10 минут.
Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев. В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет ему остаться на посту главы государства до 2036 года.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, начав полномасштабный этап войны. По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Российский президент постоянно изобретает новые причины, чтобы оправдать начатую им российскую агрессию. 18 января 2023 года Путин, в частности, заявил, что он якобы хочет "прекратить войну" на Донбассе.