"Много исторических параллелей". В документальном фильме NEXTA сравнила Путина и Гитлера

"Мы съездили в Германию и поговорили с историками, политиками, местными жителями и даже теми, кто поддерживает Путина! И нашли очень много исторических параллелей", – объяснили в Telegram авторы.

В NEXTA подчеркнули, что их фильм "о фашизме и рашизме, будущем россиян и конце Путина", а также "о том, что больше никогда не должно повториться".

Длительность фильма – один час и 10 минут.