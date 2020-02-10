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Штормовой ветер помог самолету перелететь Атлантику за рекордное время

Пассажирский Boeing 747-436 прилетел из Нью-Йорка в Лондон за 4 часа 56 минут благодаря попутному ветру, которым сопровождался шторм Сиара. До этого рекорд времени на дистанции составлял 5 часов 13 минут.

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Самолет развил скорость до 1290 км/ч
Самолет развил скорость до 1290 км/ч
Фото: ЕРА

Пассажирский Boeing 747-436 авиакомпании British Airways, который в ночь на 9 февраля летел из Нью-Йорка в Лондон, развил скорость до 800 миль в час (1290 км/ч) благодаря попутному ветру, сопровождавшему шторм Сиара. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания рейсов Flightradar24

Согласно этим данным, самолет совершил трансатлантический перелет за рекордные 4 часа 56 минут и самую высокую скорость – 825 миль в час (1327 км/ч) – развил у острова Ньюфаундленд. 

Предыдущий рекорд на этом маршруте принадлежит самолету авиакомпании Norwegian, который долетел до Лондона из Нью-Йорка за 5 часов 13 минут в январе 2018 года, пишет The Independent.

Издание отмечает, что еще в ночь на 9 февраля шторомовой ветер разогнал еще два самолета Virgin Atlantic, которые побили рекорд 2018 года. Так, Airbus A350 преодолел маршрут Нью-Йорк – Лондон за 4 часа 57 минут, другой самолет Virgin Atlantic – за 4 часа 59 минут. 

При этом самолеты, которые выполняли рейсы в обратном направлении, летели примерно 7,5 часов. Среднее время полета составляет 6 часов 13 минут. 

Как отмечает газета, быстрее эти рейсы выполняли только сверхзвуковые самолеты Concorde, которые могли преодолеть расстояние из Нью-Йорка в Лондон менее чем за три часа. 

Шторм "Сиара" называют самым сильным в Великобритании за последние семь лет. 9 февраля из-за непогоды 13 тыс. человек остались без электричества. В стране отменили спортивные соревнования, авиакомпании отменили десятки рейсов, несколько железнодорожных фирм призвали пассажиров не путешествовать.

Теги: Великобритания, Лондон, самолет, Нью-Йорк, шторм, самолеты, British Airways, скорость, ветер
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