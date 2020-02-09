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На Великобританию обрушился шторм "Сиара"

В Великобритании из-за шторма "Сиара" около 13 тыс. человек остались без электричества.

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В некоторых местах порывы ветра достигают 90 миль (около 145 км) в час
В некоторых местах порывы ветра достигают 90 миль (около 145 км) в час
Фото: ЕРА

На Великобританию обрушился мощный шторм "Сиара", сообщает 9 февраля ВВС.

И-за непогоды около 13 тыс. человек остались без электричества. В стране отменили спортивные соревнования.

Авиакомпании отменили десятки рейсов, несколько железнодорожных фирм призвали пассажиров не путешествовать.

В некоторых местах порывы ветра достигают 90 миль (около 145 км) в час.

По всей Британии вынесено 250 предупреждений о наводнениях. Ожидается, что сильные порывы ветра продолжат накрывать Северную Ирландию и большую часть Шотландии.

Теги: Великобритания, наводнение, электричество, непогода, шторм
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