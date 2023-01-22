"Схватил за волосы и ударил по голове". В Германии русскоязычные мужчины напали на украинок

Инцидент произошел днем 21 января. Согласно предварительному расследованию и показаниям свидетелей, две украински 24 и 25 лет находились в метро. В вагоне также были трое мужчин, которые разговаривали друг с другом по-русски. Когда мужчины увидели двух женщин, они несколько раз обругали их на русском языке.

Затем украинки вышли из поезда, а мужчины последовали за ними. Один из троицы схватил 24-летнюю девушку за волосы и ударил ее по голове.

Свидетель случившегося заметил нападение и попросил нападающего и его напарника остановиться. После этого мужчины скрылись в неизвестном направлении.

Пострадавшая девушка пожаловалась на головные боли, но от помощи медиков отказалась. Полиция расследует правонарушения по подозрению в причинении оскорблений и телесных повреждений.