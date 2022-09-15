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Напавший на двох украинок во Франции оказался гражданином Украины

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О нападении на украинок стало известно 12 сентября
О нападении на украинок стало известно 12 сентября
Фото: Volodymyr Kogutyak / Facebook

В прокуратуре Ниццы сообщили, что мужчина, напавший несколько дней назад на двух украинок во Франции, оказался 33-летним гражданином Украины. Об этом написало издание "20 minutes".

Пострадавшие считали, что на них напал россиянин. Однако в прокуратуре Ниццы сообщили, что 13 сентября был задержан украинец, который признался в нападении. 33-летий бывший военный прибыл во Францию семь месяцев назад и сейчас работает охранником. 

По словам его адвоката Даниэля Рошио, он якобы услышал фразу "украинцы умрут" от двух женщин, которые разговаривали с "русским акцентом". При этом он пытался преуменьшить вину, называя свои действия "шлепками" и говоря, что "просто положил руку им на лицо". Однако изображения с камер видеонаблюдения, с которыми адвокат смог ознакомиться, показывают, что это были настоящие удары.

Рошио добавил что его клиент сожалеет о своей реакции и готов выплатить компенсацию женщинам.

Рассмотрение дела состоится 17 ноября. Мужчину временно отпустить под надзор суда с запретом контактировать с жертвами, возвращаться в Рокбрюн-Кап-Мартен, где произошло нападение, и покидать территорию Франции. У него изъяли паспорт. Он также должен дважды в неделю отмечаться у правоохранителей в Ницце.

После того как стала известна национальность нападавшего, "BBC News Україна" связались с пострадавшей Алиной. Украинка настаивает, что они с мамой шли и слушали украинскую песню, молчали, когда проходили мимо компании нападающего.

"А когда их прошли, начали говорить, но не на русском. На русском мы не разговаривали, мы ею между собой с мамой никогда не разговариваем. В Изюме вообще никто на русском не говорит, а на суржике", – добавила пострадавшая.

Контекст:

Об инциденте стало известно 12 апреля. Пострадавшие – Алина и ее мать Елена – приехали во Францию из Изюма Харьковской области в апреле, когда город был оккупирован российскими войсками.

По словам женщин, они прогуливались по набережной и слушали украинскую музыку на телефоне, включив звук. В тот момент на них и напал мужчина.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Франция, нападение, избиение, украинки
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