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Во Франции россияне избили украинок за то, что они слушали украинскую музыку. Инцидент на контроле у МИД Украины

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Украинкам понадобилась медицинская помощь после нападения россиян во Франции
Украинкам понадобилась медицинская помощь после нападения россиян во Франции
Фото: Volodymyr Kogutyak / Facebook

Вице-президент Союза украинцев Франции Владимир Когутяк сообщил 12 сентября в Facebook, что накануне вечером в муниципалитете Рокбрюн-Кап-Мартен двух украинских девушек избили россияне за то, что они слушали украинскую музыку.

Когутяк уточнил, что по состоянию на 12 сентября злоумышленники не найдены. О ходе расследования инцидента на момент публикации новости он больше ничего не сообщал.

https://www.facebook.com/volodymyr.kogutyak/posts/pfbid0u7jQkA36HfCReFiJkBZLUUKgoAJubnjiuZxCh5mTTkQHrggVoQbVz653N78FgeCdl

Местное издание Monaco-Matin (новость доступна по подписке, ее цитирует "Украинская правда") отмечает, что пострадавшие – Алина и ее мать Елена – приехали из Изюма Харьковской области. Во Францию они прибыли 19 апреля, когда Изюм был оккупирован российскими войсками.

Как рассказала Алина, они с матерью прогуливались по набережной и слушали украинскую музыку на телефоне, включив звук.

В этот момент они встретили четырех мужчин. Один из них, по воспоминаниям Алины, подбежал и ударил ее по лицу, а после того, как девушка упала на землю, последовал еще один удар, а потом мужчина трижды ударил ее мать.

По словам Алины, напавший на них прохожий был россиянином: "Когда он заговорил, мы все поняли".

Нападавшие скрылись с места происшествия. Врачи диагностировали у Елены сломанный нос, а у Алины – боли в ногах и голове, сообщает издание.

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Фото: Volodymyr Kogutyak / Facebook

Украинское посольство в Париже по поручению Министерства иностранных дел Украины взяло на особый контроль дело об избиении украинок во Франции, сообщил 12 сентября в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Дипломаты взаимодействуют с французскими правоохранителями для оперативного расследования нападения, поддерживают связь с пострадавшими, которым была оказана необходимая медицинская помощь. Нападавшие должны быть наказаны", – написал Николенко.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0No1g4PnVpqS6dMRpY75SU1f51qmxu9ibgFhUAafeAxAUuw8Uk1QJcZ9CZjD4qW2pl

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