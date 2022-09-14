Во Франции россияне избили украинок за то, что они слушали украинскую музыку. Инцидент на контроле у МИД Украины

Когутяк уточнил, что по состоянию на 12 сентября злоумышленники не найдены. О ходе расследования инцидента на момент публикации новости он больше ничего не сообщал.

Местное издание Monaco-Matin (новость доступна по подписке, ее цитирует "Украинская правда") отмечает, что пострадавшие – Алина и ее мать Елена – приехали из Изюма Харьковской области. Во Францию они прибыли 19 апреля, когда Изюм был оккупирован российскими войсками.

Как рассказала Алина, они с матерью прогуливались по набережной и слушали украинскую музыку на телефоне, включив звук.

В этот момент они встретили четырех мужчин. Один из них, по воспоминаниям Алины, подбежал и ударил ее по лицу, а после того, как девушка упала на землю, последовал еще один удар, а потом мужчина трижды ударил ее мать.

По словам Алины, напавший на них прохожий был россиянином: "Когда он заговорил, мы все поняли".

Нападавшие скрылись с места происшествия. Врачи диагностировали у Елены сломанный нос, а у Алины – боли в ногах и голове, сообщает издание.

Фото: Volodymyr Kogutyak / Facebook

Украинское посольство в Париже по поручению Министерства иностранных дел Украины взяло на особый контроль дело об избиении украинок во Франции, сообщил 12 сентября в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Дипломаты взаимодействуют с французскими правоохранителями для оперативного расследования нападения, поддерживают связь с пострадавшими, которым была оказана необходимая медицинская помощь. Нападавшие должны быть наказаны", – написал Николенко.