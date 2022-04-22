Шведский производитель туалетной бумаги и средств гигиены покидает рынок РФ. Ему принадлежат бренды Zewa, Libresse и Libero

В РФ есть три завода компании Essity, в том числе производство Zewa Фото: depositphotos.com

"Условия ведения бизнеса Essity в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон (примерно $147,6 млн. – "ГОРДОН"). Кроме того, была начата работа по уходу с российского рынка", – сказано в отчете.

Конкретных сроков ухода из рынка, как и причин ухудшения условий ведения бизнеса, не называют.

В 2021 году объем продаж компании в России составил 2,8 млрд шведских крон (более $295 млн), что составляет 2% от выручки компании по всему миру.

Essity принадлежит ряд брендов, среди них – Zewa (туалетная бумага и бумажные полотенца), Libresse (женские прокладки), Libero (детские подгузники), Tena (урологические товары), Leukoplast (пластыри), Tork (салфетки и полотенца).