Шведский производитель туалетной бумаги и средств гигиены покидает рынок РФ. Ему принадлежат бренды Zewa, Libresse и Libero

"Условия ведения бизнеса Essity в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон (примерно $147,6 млн. – "ГОРДОН"). Кроме того, была начата работа по уходу с российского рынка", – сказано в отчете.
Конкретных сроков ухода из рынка, как и причин ухудшения условий ведения бизнеса, не называют.
В 2021 году объем продаж компании в России составил 2,8 млрд шведских крон (более $295 млн), что составляет 2% от выручки компании по всему миру.
Essity принадлежит ряд брендов, среди них – Zewa (туалетная бумага и бумажные полотенца), Libresse (женские прокладки), Libero (детские подгузники), Tena (урологические товары), Leukoplast (пластыри), Tork (салфетки и полотенца).
Компания Essity работала на рынке РФ с 1994 года, пишет "Forbes Украина". На трех заводах в Тульской и Ленинградской областях производили продукцию Zewa, Tork, Libero и Libresse. Там работает около 1300 человек.
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину – с 24 февраля – РФ покинули сотни крупнейших международных компаний. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, РФ уже покинули более 750 компаний.