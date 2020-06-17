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Шведский сайт опубликовал секретные документы о подготовке турецкого вторжения в Грецию

Генеральный штаб вооруженных сил Турции разрабатывал план вторжения в Грецию, о существовании засекреченных директив стало известно из-за случайной утечки материалов расследования путча 2016 года, утверждает сайт Nordic Monitor.

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Турецкие войска, вероятно, готовились действовать на территории соседних стран, пишут шведские источники
Турецкие войска, вероятно, готовились действовать на территории соседних стран, пишут шведские источники
Фото: ЕРА

В 2014 году Генеральный штаб вооруженных сил Турции разработал и утвердил план вторжения в Грецию, которая является союзником страны по НАТО. Об этом говорится в публикации сайта Nordic Monitor, который принадлежит шведской неправительственной организации Nordic Research Monitoring Network.

Содержание плана военной операции засекречено, известно лишь его название – "Чакабей". Это имя выдающегося турецкого полководца XI века, основателя военно-морского флота страны.

О наличии директив о вторжении в Грецию стало известно благодаря презентации в PowerPoint, которая обнаружилась в материалах расследования путча, который произошел в Турции в 2016 году. Следователь, изучавший роль Генштаба в перевороте, запросил у военных документы за последние годы, но, вероятно, прежде чем представить их в суд, забыл удалить файлы, относящиеся к военной тайне.

В 2019 году Nordic Monitor сообщал, что обнаружены свидетельства подготовки операции турецких войск в Армении. План, датированный 2001 годом, носил имя военачальника ХХ века Фахреттина Алтая.

Турция и Греция имеют разногласия по поводу границ территориальных вод и воздушного пространства в Эгейском море.

Отношения между Арменией и Турцией осложнены вопросом признания геноцида армян и тем, что Анкара демонстрировала поддержку Азербайджана в Карабахском конфликте.

Теги: Турция, НАТО, Греция, Армения, вторжение, государственный переворот, следователь
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