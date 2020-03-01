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Швейцария подала уголовную жалобу на компанию Crypto. С ее помощью ЦРУ имело доступ к зашифрованным переговорам более 120 стран

В начале февраля СМИ опубликовали расследование о швейцарской компании Crypto. В нем говорилось, что компанией, которая поставляла шифровальное оборудование 120 государствам мира, владели американская и немецкая разведка.

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Генпрокурор должен принять решение о возбуждении уголовного дела после рассмотрения жалобы на деятельность компании Crypto
Генпрокурор должен принять решение о возбуждении уголовного дела после рассмотрения жалобы на деятельность компании Crypto
Фото: EPA

В офис генпрокурора Швейцарии поступила уголовная жалоба от минэкономики страны в связи с возможным нарушением закона об экспортном контроле, сообщило 1 марта агентство Reuters.

По результатам рассмотрения жалобы генпрокурор должен принять решение о возбуждении уголовного дела.

Речь идет о скандале с компанией Crypto. 12 февраля американская газета The Washington Post и немецкая общественная телекомпания ZDF опубликовали расследование, в котором говорилось, что с 1970 года Центральное разведывательное управление США и Федеральная разведывательная служба Германии владели швейцарской компанией Crypto AG, которая поставляла шифровальное оборудование 120 государствам мира. Благодаря этому американская и немецкая разведки как минимум до 2018 года имели доступ к зашифрованной переписке этих стран.

Швейцарский общественный телевещатель SRF отмечал, что власти Швейцарии в 2019 году приостановили экспортную лицензию компании Crypto, а в январе 2020 года расследованием деятельности компании занялась правительственная комиссия. Она должна предоставить отчет до конца июня текущего года, пишет Reuters.

Теги: США, Германия, Швейцария, ЦРУ, разведка, расследование
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