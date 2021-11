Синагоги мира зажгли свет в память о 83-й годовщине Хрустальной ночи

Инициатива Let There Be Light ("Да будет свет") была реализована международной организацией "Марш жизни", официальная церемония прошла у стен Старого города в Иерусалиме.

На мероприятии чествовали выживших свидетелей Хрустальной ночи Кэрол Киндерман, Ури Эшеда и Тирзу Халивни, которые пришли на церемонию вместе с детьми, внуками и правнуками.

По словам президента Израиля Ицхака Герцога, Хрустальная ночь в Германии стала переломным моментом в истреблении евреев в Европе во времена нацистской Германии.